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Сколько проживут дети, рожденные в 2021 году - прогноз ЮНИСЕФ

Просмотров:344 Опубликовано: Сегодня, 07:37
Сколько проживут дети, рожденные в 2021 году - прогноз ЮНИСЕФ
Иллюстративное фото pixabay.com
Детский фонд ООН ЮНИСЕФ опубликовал прогноз по детской рождаемости во всем мире в 2021 году. По данным экспертов, дети, рожденные в этом году, встретят 22 век, передает Tengrinews.kz.

По данным ЮНИСЕФ, всего в 2021 году родится около 140 миллионов детей. Ожидаемая средняя продолжительность их жизни составит 84 года. А это значит, что многие из них встретят 2100 год и станут свидетелями начала 22 века.

"Дети, рожденные сегодня, попадают в мир, совершенно другой, чем год назад, и новый год дает новую возможность переосмыслить его. Дети, рожденные сегодня, унаследуют мир, который мы начинаем строить для них сегодня. Давайте сделаем 2021 год годом, когда мы начнем строить более справедливый, безопасный и здоровый мир для детей", - сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Ранее акиматы нескольких регионов Казахстана представили информацию о младенцах, родившихся в новогоднюю ночь.


Источник: Tengrinews.kz
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