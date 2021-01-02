Казнокрады «в галстуках»: В каких регионах Казахстана больше всего осужденных чиновников

Ежегодно в лентах казахстанских СМИ мелькают сведения о задержании чиновников-коррупционеров. Примечательно, что если несколько лет назад это было «шито-крыто», то в последнее время — задержание казнокрадов активно обсуждают в Казнете, а информация о них становится «достоянием» общественности. За 2019-2020 годы, по данным Агентства по противодействию коррупции, более 1 330 государственных служащих получили срок, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».По информации первого заместителя председателя антикоррупционного ведомства Олжаса Бектенова, в 2019 году в Казахстане осудили 749 человек, большая часть из которых столичные госслужащие (78 человек).За 11 месяцев 2020 года в лидерах по осужденным за коррупцию чиновников — Шымкент. В мегаполисе осудили 83 человека. Если говорить об общей статистике, то за взяточничество и хищение срок получили 587 казахстанцев «в галстуках». Точно сложно сказать, почему прошлогодняя цифра немного меньше той, что годом ранее. Может так сказалась пандемия?Корреспондент редакции ИА «NewTimes.kz» вспомнила не просто громкие, но и «оригинальные» истории задержания казахстанских коррупционеров, некоторые из которых, к слову, уже приговорены судом к тюремным срокам.В июле 2020 года в городе Текели Алматинской области развернулась настоящая драма при задержании руководителя аппарата акима. Мужчину подозревали в получении взятки за покровительство местного общества инвалидов. В попытке скрыться от антикоррупционщиков он прыгнул в реку. Однако уплыть от правосудия ему не удалось. Более того, из-за этого случая подал в отставку аким Текели Бахтияр Унербаев.Спустя месяц после этого события, необычное задержание попало на камеры видеонаблюдения в Костанайской области. Там, правда, ловили не государственного служащего, а начальника учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3 ДУИС (колония «Черный беркут»). Его подозревали в получении взятки в размере миллиона тенге, якобы за общее покровительство осужденного. Воспользовавшись моментом, мужчина бросился наутек. Далеко сбежать не получилось.Дело в отношении экс-акима Кызылординской области, наверное, можно назвать самым неоднозначным, учитывая показания подозреваемых и свидетелей. В судебном процессе Куанышбек Искаков, которого осудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения», сказал, что не знал о существовании общественного фонда «Сыр мейірімі» (Фонд помощи Арыси). По материалам уголовного дела, из этого ОФ выводились деньги на сторонние счета. Поверенный бывшего акима, что выступал посредником, отрицав вину, сказал, цитируем:Ежегодно в Казахстане придумывают различные способы борьбы с коррупционерами — им блокируют счета, запрещают вылетать за пределы страны, у них конфискуют имущество, но воз и ныне там. За 11 месяцев 2020 года большая часть государственных служащих также осуждены за факты взяточничества — 279 и хищений — 194.Недавно в Казахстане был подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции». Согласно ему, теперь коррупционеры не смогут выйти из мест не столь отдаленных по УДО (условно-досрочное освобождение — прим. NT). Правда, пока неизвестно, поможет ли это в борьбе со взяточничеством на всех уровнях. Время покажет.