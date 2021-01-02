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Досрочное снятие пенсионных: Токаев подписал закон

Просмотров:835 Опубликовано: Сегодня, 10:47
Досрочное снятие пенсионных: Токаев подписал закон
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, позволяющий гражданам досрочно снимать пенсионные накопления, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста".

Законом устанавливается право граждан использовать часть пенсионных накоплений для приобретения жилья и лечения. Также подготовлена поддержка реестра бизнес-партнеров, который позволит определить предпринимателям положение стороны, с которой он сотрудничает, и снизить риск своих действий. Кроме того, планируется запуск услуги правительства для бизнеса по принципу единого окна. В соответствии с поправками будут ужесточены требования к микрофинансовым организациям и их сотрудникам, занимающим руководящие должности.

1 сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что с 2021 года казахстанцы смогут использовать часть пенсионных накоплений.

В министерстве назвали условия для досрочного снятия пенсионных накоплений. Для определенного возраста определен "порог достаточности", это сумма, которая должна оставаться на счете. Остальные средства можно будет использовать на лечение, жилье и передачу в финкомпании.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • sergei 66
 gem (Посетители) Сегодня, 12:42
Ну наконец-то частично погашу ипотеку
 
-1
  • gem
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makenych (Посетители) Сегодня, 12:08
Данное решение наталкивает меня на мысль что корабль терпит бедствие...
 
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sergei 66 (Посетители) Сегодня, 11:58
 Мимоза Сегодня, 11:41Ответить

sergei 66,
От души желаю вам веселого новоселья!

Спасибо большое и с наступившим Новым Годом.
 
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  • sergei 66
 Мимоза (Посетители) Сегодня, 11:41
sergei 66,
От души желаю вам веселого новоселья!
 
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  • sake bakeevich
 sergei 66 (Посетители) Сегодня, 11:13
Надеюсь в апреле смогу приобрести жилье . Больше года ждал когда этот закон примут.
 
 

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