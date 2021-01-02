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Казахстан официально отказался от смертной казни

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:44
Казахстан официально отказался от смертной казни
Фото:elements.envato.com
Казахстан официально отказался от смертной казни. Соответствующий закон подписал Глава государства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни". Текст закона публикуется в печати", - говорится в сообщении.

С 2003 года в Казахстане был введен мораторий на смертную казнь, с тех пор в стране не зафиксирована ни одна из них.

"Казахстан присоединился к Международному пакту, способствующему отказу от смертной казни. Отказ от тяжкого наказания, несомненно, является важным шагом на пути построения правового общества, государства, основанного на гуманистических принципах", - отмечал председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев.

Согласно международному протоколу у Казахстана после отмены смертной казни останется право применять ее в военное время.


Источник: Tengrinews.kz
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