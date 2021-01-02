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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

К Земле приближается двойник челябинского метеорита

Просмотров:554 Опубликовано: Сегодня, 13:37
К Земле приближается двойник челябинского метеорита
Фото из открытых источников
Астероид под названием 2020 YA1 пролетит мимо нашей планеты 3 января 2020 года.

Как сообщает «Южноуральская панорама», астероид носит статус потенциально опасного, так как может пересекать орбиту Земли. По мнению экспертов, он пролетит на довольно большом расстоянии – примерно 153 7612 км от нашей планеты.

«Причем он сравнительно малых размеров, и если бы даже столкнулся с нашей планетой, то большей частью, как и челябинский метеорит, скорее всего, просто сгорел бы в атмосфере. Этот астероид (он открыт совсем недавно, 17 декабря этого года) относится к так называемому семейству Атона, которые обладают хоть и небольшим, но все-таки риском столкновения с Землей», – рассказал «Южноуральской панораме» челябинский астрофизик, доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра.

По мнению ученых, этот астероид чуть меньше метеорита, который взорвался в небе на Челябинской областью 15 февраля 2013 года и упал в озеро Чебаркуль. Его диаметр до падения составлял около 19,8 метров, а масса от 7 до 13 тысяч тонн. Диаметр нового космического гостя примерно около 16 метров.


Источник: argumenti.ru
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Комментарии ( 1 )

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СБК (Посетители) Сегодня, 18:27
Так на каком расстоянии от Земли он пролетит?

Мда, модераторы. Уровень вашего IQ просто зашкаливает выше нормы.
 
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Сухов. (Посетители) Сегодня, 15:59
Астероид под названием 2020 YA1 пролетит мимо нашей планеты 3 января 2020 года.


Уже пролетел!... popa

Это точно.
 
 

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