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Умер Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия"

Просмотров:300 Опубликовано: Сегодня, 15:40
Умер Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия"
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости
Российский актер Владимир Коренев, исполнивший главную роль в фильме «Человек-амфибия», умер после заражения коронавирусом в возрасте 80 лет. Об этом рассказала агентству «Интерфакс» его дочь Ирина Коренева в субботу, 2 января.

«Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом», — отметила она.

Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Помимо актерской деятельности в театрах и кино, он был педагогом. Во время обучения на последнем курсе ГИТИС артист получил роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», благодаря которой и стал известен.

Также актер снялся в таких картинах, как «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества», «Освобождение», «Дорога в ад и других». Коренев был ведущим артистом труппы Электротеатра Станиславский.

Накануне, 1 января, сообщалось о смерти английского актера Марка Идена, который известен по роли Алана Брэдли в сериале «Доктор Кто». Артист некоторое время страдал болезнью Альцгеймера.


Источник: lenta.ru
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