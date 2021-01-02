WhatsApp установил исторический рекорд

Пользователи совершили более 1,4 миллиарда голосовых и видеозвонков.



Пользователи мессенджера WhatsApp по всему миру в канун празднования Нового года установили исторический рекорд по количеству совершенных звонков. О новом достижении стало известно из пресс-релиза, опубликованного компанией Facebook, передает Today.kz.



Пользователи совершили более 1,4 миллиарда голосовых и видеозвонков. Сотрудники Facebook отметили, что обычно в предпраздничный период сервисы загружены. При этом такой показатель стал самым высоким, который когда-либо фиксировал WhatsApp.



Аналитики пояснили, что популярность чатов связана с пандемией коронавируса, когда люди, несмотря на социальную дистанцию, должны были оставаться на связи.