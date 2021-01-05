Опасным ядом в масках пугают казахстанцев

В Telegram-каналах казахстанцы обсуждают сообщения о том, что в Германии в медицинских масках обнаружили опасный яд – анилин. Пользователи сочли, что использование таких средств защиты крайне опасно и может стать причиной множества серьезных заболеваний, передает zakon.kz.
Как сообщает Stopfake.kz, это манипуляция.
Во-первых, анилин обнаружили лишь в одной партии масок черного цвета размеров M и L от компании Viral Protect. Помимо них, в ассортименте производителя есть и другие модели, в составе которых анилина нет. Все наименования фирмы-производителя сертифицированы и протестированы на безопасность. А потенциально небезопасную партию уже сняли с продажи. Важно отметить, что экспертизу, которая подтвердила бы превышение нормы содержания химиката, еще не проводили. Поэтому утверждать, что маски токсичны, нельзя.
Во-вторых, анилин действительно является токсичным веществом и в высоких концентрациях способен негативно воздействовать на центральную нервную систему. Но в небольших количествах и при соблюдении необходимых мер предосторожности его широко применяют в производстве. Анилин используют при изготовлении каучука, гербицидов и красителей. Последними, кстати, окрашивают одежду из различных тканей. Чаще всего анилин можно встретить в красителях для джинсов. Красители на основе анилина продаются в обычных магазинах и подходят для домашнего использования. Вполне вероятно, что материал, из которого сделана изъятая партия масок, был окрашен именно таким красителем.
Из всего перечисленного следует, что слухи о смертельной опасности медицинских масок сильно преувеличены. Анилин обнаружили лишь в одной партии масок конкретной модели двух размеров. При этом пока неизвестно, превышало ли содержание вещества допустимые нормы.
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