Проблемы с доступом на сайт ЕНПФ возникли у казахстанцев

У казахстанцев возникли проблемы с доступом на сайт Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Как объяснили в пресс-службе ЕНПФ, сайт не работает из-за технических причин, передает Tengrinews.kz.При открытии главной страницы сайта ЕНПФ пользователи часто встречают ошибку.У некоторых пользователей все же получается открыть портал. На сайте сообщается о проведении нагрузочного тестирования."Со 2 января по 4 января 2021 года будут проводиться технические работы на корпоративном сайте фонда, в мобильном приложении и в личном кабинете. В этой связи возможна временная недоступность некоторых сервисов", - говорится в сообщении на сайте enpf.kz.Ранее на сайте enpf.kz казахстанцам стала доступна функция проверки "порога достаточности" для снятия пенсионных накоплений. Однако воспользоваться новой функцией смогли не все: сайт перестал работать.В пресс-службе ЕНПФ заявили, что проблемы с доступом на сайт возникли не из-за наплыва посетителей, а в связи с техническими работами.В министерстве называли условия для досрочного снятия пенсионных накоплений. Для определенного возраста определен "порог достаточности", это сумма, которая должна оставаться на счете. Остальные средства можно будет использовать на лечение, жилье и передачу в финкомпании.