Проблемы с доступом на сайт ЕНПФ возникли у казахстанцев

У казахстанцев возникли проблемы с доступом на сайт Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Как объяснили в пресс-службе ЕНПФ, сайт не работает из-за технических причин, передает Tengrinews.kz.
При открытии главной страницы сайта ЕНПФ пользователи часто встречают ошибку.
У некоторых пользователей все же получается открыть портал. На сайте сообщается о проведении нагрузочного тестирования.
"Со 2 января по 4 января 2021 года будут проводиться технические работы на корпоративном сайте фонда, в мобильном приложении и в личном кабинете. В этой связи возможна временная недоступность некоторых сервисов", - говорится в сообщении на сайте enpf.kz.
Ранее на сайте enpf.kz казахстанцам стала доступна функция проверки "порога достаточности" для снятия пенсионных накоплений. Однако воспользоваться новой функцией смогли не все: сайт перестал работать.
В пресс-службе ЕНПФ заявили, что проблемы с доступом на сайт возникли не из-за наплыва посетителей, а в связи с техническими работами.
В министерстве называли условия для досрочного снятия пенсионных накоплений. Для определенного возраста определен "порог достаточности", это сумма, которая должна оставаться на счете. Остальные средства можно будет использовать на лечение, жилье и передачу в финкомпании.
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