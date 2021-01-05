Как пройдут крещенские купания в условиях пандемии

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр рассказал, смогут ли казахстанцы окунуться в освященную воду в праздник Крещение Господне, передает корреспондент zakon.kz.



- После Рождества следует другой почитаемый христианский праздник - Богоявление или Крещение Господне. Традиционно всегда существовала и продолжает существовать традиция - купание в водоеме. Мы надеемся, что все будет так, как и было прежде. То есть и в этом году те, кто пожелает, смогут окунуться в освященные воды, - сказал митрополит Александр.



Он отметил, что все установки и правила санитарных врачей, которые необходимы для того, чтобы минимизировать и не допустить риски заражения, будут соблюдены.