Открытие иностранных банков упростили в Казахстане

Иностранные банки смогут открывать свои филиалы в Казахстане по принципу "одного заявления", передает Tengrinews.kz. О том, что это такое, рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.



По данным ведомства, Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о восстановлении экономического роста Казахстана. Один из его пунктов касается упрощения процедуры открытия иностранных банков в стране.



Отмечается, что этого же требовали обязательства, которые взял на себя Казахстан при вступлении во Всемирную торговую организацию.



"Согласно принципам и правилам ВТО к иностранным финансовым организациям (нерезидентам) в Казахстане должны применяться все требования, которые применяются к казахстанским финансовым организациям (резидентам). Следуя данным принципам, агентством разработан порядок открытия на территории Казахстана филиалов банков-нерезидентов по аналогии с действующим порядком открытия банка-резидента. То есть по принципу "одного заявления", - рассказал заместитель директора Департамента банковского регулирования агентства Бахытбек Рысымбетов.



Теперь по принципу "одного заявления" иностранные банки смогут получить сразу несколько документов:



- разрешение на открытие филиала банка-нерезидента;

- учетную регистрацию филиала банка-нерезидента;

- согласие на назначение (избрание) руководящих работников филиала банка-нерезидента;

- лицензию на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Казахстана.



"Ожидается приход на казахстанский рынок крупных финансовых институтов иностранных банков. Это поспособствует привлечению прямых иностранных инвестиций в страну. Также это позволит усилить конкуренцию на банковском рынке. А еще это позитивно скажется на развитии финансового сектора и экономики Казахстана в целом. Такой факт, как привлечение на финансовый рынок иностранных банков и иностранного капитала, будет подтверждением его привлекательности и форсировать его рост", - заключил Рысымбетов.



По данным Forbes.kz, с 2015 года иностранным банкам было запрещено открывать свои филиалы в Казахстане. Однако в середине декабря 2019 года данные ограничения перестали действовать.