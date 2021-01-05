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Владельцам машин 2014 года выпуска нужно пройти техосмотр

Просмотров:1664 Опубликовано: Сегодня, 16:00
Владельцам машин 2014 года выпуска нужно пройти техосмотр
Фото из открытых источников
Семь лет, в течение которых им этого делать было не нужно, истекли 31 декабря.

По закону «О дорожном движении» не проходить ежегодный техосмотр разрешается автомобилям, возраст которых не превышает семи лет, включая год выпуска, не используемым в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта. Таким образом, для машин 2014 г. в. этот срок истёк. Причём неважно, в каком месяце они были изготовлены и реализованы. Ездить с непройденным техосмотром по казахстанским дорогам запрещено. Согласно статье 590 КоАП РК, за это грозит штраф 5 МРП (14 585 тенге в 2021 году). Кроме того, статья 797 КоАП РК позволяет полицейским снять с машины нарушителя госномера до устранения причины составления протокола, то есть до прохождения техосмотра.

Стоит отметить, что сегодня «пробить» авто на наличие техосмотра полицейские могут дистанционно, к примеру на ходу, с помощью планшета, сидя в патрульной машине. Так что лучше с техосмотром не затягивать!


Источник: kolesa.kz
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Комментарии ( 3 )

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makenych (Посетители) Сегодня, 22:38
"возраст которых не превышает семи лет, включая год выпуска"
"Причём неважно, в каком месяце они были изготовлены и реализованы"
Где логика законаписаки?
Вот так бы срок депутата считали в декабре заступил в январе ты уже год сидишь давай до свиданья...
 
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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 19:24
12-й регион,
Кажись вроде если они снимают дают временную справку которая действует несколько часов, у меня что то такое давно было. Точно не знаю как сейчас. Ну наверное тоже что то вроде этого.
 
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  • Космос
  • Lelik72
  • alixah
  • arelav_74
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:56
статья 797 КоАП РК позволяет полицейским снять с машины нарушителя госномера до устранения причины составления протокола, то есть до прохождения техосмотра.

Абсурдная статья для данного нарушения.Всё конечно понятно,что затягивать с техосмотром себе дороже,но если сняли номера,как устранить причину и пройти техосмотр? Без номеров двигаться нельзя и к тому же на фото должна быть машина с госномерами...
 
 

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