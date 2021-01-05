Владельцам машин 2014 года выпуска нужно пройти техосмотр

Семь лет, в течение которых им этого делать было не нужно, истекли 31 декабря.



По закону «О дорожном движении» не проходить ежегодный техосмотр разрешается автомобилям, возраст которых не превышает семи лет, включая год выпуска, не используемым в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта. Таким образом, для машин 2014 г. в. этот срок истёк. Причём неважно, в каком месяце они были изготовлены и реализованы. Ездить с непройденным техосмотром по казахстанским дорогам запрещено. Согласно статье 590 КоАП РК, за это грозит штраф 5 МРП (14 585 тенге в 2021 году). Кроме того, статья 797 КоАП РК позволяет полицейским снять с машины нарушителя госномера до устранения причины составления протокола, то есть до прохождения техосмотра.



Стоит отметить, что сегодня «пробить» авто на наличие техосмотра полицейские могут дистанционно, к примеру на ходу, с помощью планшета, сидя в патрульной машине. Так что лучше с техосмотром не затягивать!