Шесть лет девочку насиловали и держали прислугой в семье из поселка в Алматинской области

Глава ОФ «НеМолчи.кз» Дина Смаилова поделилась шокирующей историей о том, как подростка из Узбекистана на протяжении 6 лет держала в рабстве семья из поселка Отеген-батыр, передает ИА «NewTimes.kz».



«Мы обещали опубликовать историю девочки, которая стала рабыней в 12 лет и смогла вырваться из рабства в 18 лет, нашла наш фонд и обратилась с заявлением. Коротко не получится, слишком много, шесть лет жизни мы попытаемся уместить в один рассказ», — так начала свой пост общественница.



Девочке было 11 лет, когда мама привезла ее и бабушку из Ташкента в Алматы. Мама должна была устроиться на работу и трудоустроить бабушку. В итоге она выгнала бабушку со своей дочерью на улицу и пропала.



«Их сначала приютила подруга матери, а потом появился А. и предложил работу: торговать мелкими товарами, носками, полотенцами. Они согласились от безысходности, потому что документов у бабушки не было, а у девочки только свидетельство о рождении. Сначала снимали квартиру, всего один месяц, потом А. перевез их к своим родителям, и также продолжали работать. Девочка помнит, что в тот день, когда он их привез, родители А., особо не церемонясь, сразу заставили убирать дом. И так стало продолжаться каждый день, они убирали и стирали за всей семьей, готовили кушать и кормили 15 собак породы алабай в вольере, их разводил на продажу отец А.», — продолжает рассказывать Дина Смаилова.



Когда девочке едва исполнилось 12 лет, 24-летний «благодетель» изнасиловал ее, когда никого не было дома.



«Она была еще совсем ребенком, у нее не оформилась грудь, и не было даже месячных, но он, несмотря на это, все же стал насиловать ее каждый день, иногда дома, иногда увозил в поле. Когда девочка пожаловалась его матери, та сказала, чтобы молчала. Об этом услышала бабушка девочки, и начался скандал. Тогда вмешался отец А. и сказал, что если кто-то кому-то пожалуется, порубят на куски и скормят алабаям, что они никому не нужны, их никто не будет искать, а если полиция о них узнает, то их посадят в тюрьму за незаконное нахождение в чужой стране», — пишет правозащитница.



От страха и своей правовой безграмотности бабушка подростка согласилась молчать. Через год девочка забеременела, бабушка об этом не знала, и родители насильника решили избавиться от женщины, пока она не поняла, что внучка беременна. В итоге бабушку выгнали из дома, а девочку оставили у себя.



«За все это время, никто из них не позаботился о ее здоровье, о том, что она не училась в школе. Всем было удобно держать в доме бесплатную прислугу и секс-рабыню, для сыночка, который с детства устраивал родителям «сюрпризы». У него уже была судимость в несовершеннолетнем возрасте, он часто убегал из дома, и мамаша боялась, что он совсем пропадет. А тут очень удобно получилось, после долгого отсутствия дома, он привел в дом типа жену и благодаря ей не убегал и не пропадал как раньше», — считает Дина Смаилова.



Первые роды у подростка были в 14 лет. Мать насильника повезла ее в роддом Алматы №4. При этом, как утверждает глава фонда, девочка не состояла на учете в женской консультации, не проходила обследование, не сдавала анализов. Все это время ее держали взаперти, а если звонила бабушка, то давали разговаривать только по громкой связи в присутствии членов семьи.



«В больнице она рожает девочку, роды страшные: кровотечение и осложнение. Врачи готовы удалить матку, но чудом ее спасли. Кто тот соучастник, который скрыл преступление, который не донес эту ситуацию до детской поликлиники, до женской консультации, до органов опеки и попечительства? Кто все эти люди? Приезжает нерадивая мать из Узбекистана и покрывает насильника своей дочери А., чтобы скрыть, конечно, свое преступление. Они сообщают в полиции, что девочка вступила в контакт с неустановленным лицом в Узбекистане и от него якобы забеременела. Девочка вынуждена согласиться с показаниями матери, а далее пишут, что претензий не имеют. На этом дело ушло в архив, но то, что родившаяся девочка осталась без внимания врачей, без прививок и документов, вопрос к сотрудникам больницы и конечно родителям педофила!» — негодует общественница.



После родов подростка забрали в дом матери и ребенка, но она плохо помнит об этом, потому что в это время переживала глубокую депрессию и ни с кем не разговаривала.



«Ее боялись сотрудники дома матери, потому что думали, что она сошла с ума. Девочка сутками напролет смотрела в окно и молчала. Впрочем, и сейчас на ее лице мало эмоций, она сдерживает улыбку, радость, гнев, слезы, она замерла в своем детском горе, в пережитом предательстве матери, в том, что ей пришлось испытать. Через две недели мамаша педофила, придумала историю о том, что хочет позаботиться об этой девочке, залезла в доверие руководителю дома матери и ребенка и забрала к себя несчастную девочку якобы из благородных целей, вместе с новорожденной дочерью», — уточняет Дина Смаилова.



Кошмар продолжился. Второй ребенок родился, когда ей было 16 лет. Тогда уже в полиции рассказали, что девочка добровольно вступила в половую связь с неустановленным мужчиной.



«Преподнесли все так, что они добродетели содержат ее, а она такая гулящая рожает от кого попало. Опять же она не стояла на учете в женской консультации, опять выписали и никто не искал новорожденного! Мальчик родился и стал болеть, у него была отдышка, рвота, болел животик. Три месяца, все молча наблюдали, как он угасал, она умоляла вызвать врача, но не для девочки ни для мальчика не было и речи о помощи врачей. В итоге ребенок скончался спустя три месяца, его где-то захоронили, но опять же неофициально, а может скормили его алабаям?» — добавила глава ОФ «НеМолчи.кз».



Вот так из одного преступления тянется целая цепочка преступлений, продолжает Дина Смаилова. Живя в центре поселка Отеген-батыра, на главной улице, за стенами одного дома, происходили вопиющие преступления, совершаемые членами одной семьи.



«В этом доме живет еще младший брат педофила А. и его младшая сестренка. Разница в возрасте у девочек два года, одна ходила в школу, другая батрачила и задавалась вопросом, почему меня не пускают в школу, почему меня не везут в больницу когда болею, почему мои дети без документов и их никто не ищет, не вызывает на прививки на медосмотр, на взвешивание и прочее?» — вопрошает правозащитница.



Сейчас насильника арестовали, но на свободе все остальные члены его семьи и по мнению Смаиловой, мать с дочерью до сих пор в опасности.



«Ей нужна защита государства, ей нужна охрана СОБР, конспиративная квартира, пока все члены семьи не будут осуждены за укрывательство, незаконное удержание, за соучастие в преступлениях против половой неприкосновенности малолетнего ребенка! За все время пребывания в этой семье, она ни разу не вступила в сексуальную связь по собственному желанию, все шесть лет это было насильно, по принуждению! Она жаловалась на сильные боли во время полового акта, она плакала и умоляла не трогать ее, но этот парень думал только половым членом, это его слова. Он признался ей сам, что все это время думал только половым членом», — дополнила общественница.



Она добавила, что благодаря поддержке алматинцев, девочка и мама полностью одеты, они некоторое время жили в безопасном месте, им купили на собранные деньги необходимые продукты, лекарства и кое-что из вещей первой необходимости.



«В кризисный центр отправлять маму с девочкой небезопасно, нужно, чтобы за их жизни и здоровье несла ответственность полиция! Сейчас, благодаря органам опеки и попечительства Илийского района, она уже получила свидетельство о рождении ребенка! Дело на контроле Минобразования, Копд Мон и главы национальной комиссии Лаззат Рамазановой. Также это дело на контроле детского ммбудсмана Узбекистана Алии Юнусовой. Документированием занимается ОФ «Родник», адвокат про боно Дана Акбергенова, представитель потерпевшей в уголовном деле Алмат Мухамеджанов», — отметила глава фонда.



Напоследок она заключила, что никто не должен уйти от ответственности за эти преступления и опубликовала контакты для помощи девушке.