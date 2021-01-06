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Осужденную по делу об убийстве Дениса Тена выпустили на свободу

Просмотров:517 Опубликовано: Сегодня, 11:01
Осужденную по делу об убийстве Дениса Тена выпустили на свободу
Фото: Tengrinews.kz
Осужденную по делу об убийстве Дениса Тена Жанар Толыбаеву выпустили на свободу. Сообщается, фигурантке дела о гибели Дениса Тена заменили неотбытую часть наказания ограничением свободы. Об этом в ответе на официальный запрос корреспондента Tengrinews.kz рассказали в Аппарате Верховного суда Казахстана.

Известно, что в январе осужденная Жанар Толыбаева на основании статьи 73 УК подала в суд по месту отбывания наказания ходатайство о замене неотбытой части наказания на более мягкое наказание.

"Постановлением Илийского районного суда Алматинской области от 6 января 2020 года данное ходатайство удовлетворено. Контроль за отбыванием наказания возложена на службу пробации", - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что потерпевшая - мать Дениса Тена Оксана Тен - также подавала ходатайство о пересмотре судебных актов. Однако Верховный суд ей отказал.

Отметим, что Жанар Толыбаева фигурировала в деле об убийстве Дениса Тена. В январе 2019 года суд признал ее виновной по статье 434 "Недонесение о преступлении" и назначил четыре года лишения свободы в учреждении средней безопасности. В марте того же года молодая женщина родила в алматинской колонии.

Через неделю после родов апелляционная коллегия перевела ее в учреждение минимальной безопасности.

Главные фигуранты уголовного дела Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов получили по 18 лет лишения свободы. Кудайбергенов осужден по статьям 188 "Кража", 99 "Убийство" и 192 "Разбой" УК РК. Киясов по статьям "Убийство" и "Разбой".

Напромним, Денис Тен погиб в результате конфликта с автоворами 19 июля 2018 года на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы.



Выяснилось, что зеркала с автомобиля Дениса Тена снял Арман Кудайбергенов. Его сообщница Жанар Толыбаева в это время стояла в семи метрах от автомобиля. Однако она не заметила прошедшего мимо нее Дениса Тена. Фигурист же увидев незнакомых людей возле машины, попытался им помешать. Между Кудайбергеновым и Теном началась драка. В это время Нуралы Киясов вытащил нож из рюкзака, подошел сзади и два раза ударил Дениса Тена ножом в бедренную артерию. Рана оказалась смертельной.



Источник: Tengrinews.kz
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