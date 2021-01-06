Штраф за грязный выхлоп и шумный глушитель повысят в 5 раз в Казахстане

Штраф за грязный выхлоп и шумный глушитель повысят в пять раз в Казахстане с 1 июля. Соответствующий закон подписал 2 января Президент Казахстана, передает Tengrinews.kz.



В субботу Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам экологии". Закон вводится в действие с 1 июля 2021 года.



Одна из поправок предусматривает изменение статьи 334 кодекса "Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов (технических нормативов) содержания загрязняющих веществ в выбросах".



За грязный выхлоп и шумный глушитель казахстанцев будут предупреждать или штрафовать на 10 МРП (29 170 тысяч тенге в 2021 году) в первый раз, а также на штрафовать 20 МРП (58 340 тенге) при повторном нарушении в течение года. Пока что сумма штрафа составляет 2 МРП, при повтороном нарушении - 5 МРП для физических лиц.



Статья кодекса с 1 июля будет выглядеть следующим образом:



1. Эксплуатация автомототранспортных, других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы (технические нормативы), влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере десяти, на юридических лиц - в размере ста месячных расчетных показателей.



2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на юридических лиц - в размере двухсот месячных расчетных показателей.