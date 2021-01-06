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Штраф за грязный выхлоп и шумный глушитель повысят в 5 раз в Казахстане

Просмотров:578 Опубликовано: Сегодня, 11:24
Штраф за грязный выхлоп и шумный глушитель повысят в 5 раз в Казахстане
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Штраф за грязный выхлоп и шумный глушитель повысят в пять раз в Казахстане с 1 июля. Соответствующий закон подписал 2 января Президент Казахстана, передает Tengrinews.kz.

В субботу Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам экологии". Закон вводится в действие с 1 июля 2021 года.

Одна из поправок предусматривает изменение статьи 334 кодекса "Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов (технических нормативов) содержания загрязняющих веществ в выбросах".

За грязный выхлоп и шумный глушитель казахстанцев будут предупреждать или штрафовать на 10 МРП (29 170 тысяч тенге в 2021 году) в первый раз, а также на штрафовать 20 МРП (58 340 тенге) при повторном нарушении в течение года. Пока что сумма штрафа составляет 2 МРП, при повтороном нарушении - 5 МРП для физических лиц.

Статья кодекса с 1 июля будет выглядеть следующим образом:

1. Эксплуатация автомототранспортных, других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы (технические нормативы), влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере десяти, на юридических лиц - в размере ста месячных расчетных показателей.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на юридических лиц - в размере двухсот месячных расчетных показателей.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 12:11
Это хорошо а то каждую ночь какой то дибил на машине без глушителя ездит по морской дороге напротив 7 мкр. Когда его уже выловят полицейские и заберут авто на стоянку? Ему лечь бы в психдиспансер отдохнуть а он по ночам газует. Бедолага безмозговый
 
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Pluto (Посетители) Сегодня, 11:53
Наверное больше проблем нет в стране как грязный выхлоп и дырявая выхлопная? Лучше бы ввели расстрел для казнокрадов и их приближенных коррупционеров как в Китае делается.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:38
кто будет проверять? чем будут проверять? кто будет поверять эти приборы?
кто читал этот кодекс? есть там это?
 
 

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