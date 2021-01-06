Нельзя осуждать, надо создать условия - депутат об изучении казахского языка

Мажилисмен Жамбыл Ахметбеков в прямом эфире Седьмого канала высказался об изучении казахского языка, передает Tengrinews.kz.Отвечая на вопрос ведущего проекта "Самое время" Александра Журавлева, депутат выразил мнение, что казахский язык еще не стал объединяющим фактором. По его словам, для этого государственные органы должны использовать его активнее."Если с этой точки зрения начинать, каждый будет стремиться... Надо создать со стороны государства необходимость, чтобы казахстанцы изучали. Сейчас говорят, английский нужно учить. Быстро изучают корейский, китайский, арабский языки. Поэтому кто мешает изучить казахский язык тому, кто уже всю жизнь проживает в Казахстане?" - объяснил Жамбыл Ахметбеков, подчеркнув, что не создается условий и необходимости для изучения государственного языка."Если встретится пара казахов, они на русском языке начинают говорить. То есть они считают это более удобным. Если ты знаешь казахский язык, если ты любишь свою родину и хочешь, чтобы казахский язык не исчез вообще, ты должен разговаривать и приумножать (его)", - считает депутат."Многие говорят: "Я понимаю, но не могу говорить". Стесняются. Нельзя винить их, что они не смогли изучить или не хотят изучать. Надо дать им возможность. Тогда объединяющим фактором станет казахский язык", - отмечает депутат.Ахметбеков считает, что если каждый начнет здороваться и прощаться на государственном языке, то это уже послужит началом становления казахского языка как объединяющего фактора."Президент в конце (своей статьи) говорит, что "это долг каждого и задача" уже правительству, то есть обращает тактично внимание, что именно правительство должно разработать какую-то концепцию", - резюмировал он.Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам, которые еще не знают казахский язык. Глава государства считает, что выучить родной язык "лучше поздно, чем никогда".