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Нельзя осуждать, надо создать условия - депутат об изучении казахского языка

Просмотров:408 Опубликовано: Сегодня, 11:33
Нельзя осуждать, надо создать условия - депутат об изучении казахского языка
Кадр из видео
Мажилисмен Жамбыл Ахметбеков в прямом эфире Седьмого канала высказался об изучении казахского языка, передает Tengrinews.kz.

Отвечая на вопрос ведущего проекта "Самое время" Александра Журавлева, депутат выразил мнение, что казахский язык еще не стал объединяющим фактором. По его словам, для этого государственные органы должны использовать его активнее.

"Если с этой точки зрения начинать, каждый будет стремиться... Надо создать со стороны государства необходимость, чтобы казахстанцы изучали. Сейчас говорят, английский нужно учить. Быстро изучают корейский, китайский, арабский языки. Поэтому кто мешает изучить казахский язык тому, кто уже всю жизнь проживает в Казахстане?" - объяснил Жамбыл Ахметбеков, подчеркнув, что не создается условий и необходимости для изучения государственного языка.

"Если встретится пара казахов, они на русском языке начинают говорить. То есть они считают это более удобным. Если ты знаешь казахский язык, если ты любишь свою родину и хочешь, чтобы казахский язык не исчез вообще, ты должен разговаривать и приумножать (его)", - считает депутат.

"Многие говорят: "Я понимаю, но не могу говорить". Стесняются. Нельзя винить их, что они не смогли изучить или не хотят изучать. Надо дать им возможность. Тогда объединяющим фактором станет казахский язык", - отмечает депутат.

Ахметбеков считает, что если каждый начнет здороваться и прощаться на государственном языке, то это уже послужит началом становления казахского языка как объединяющего фактора.

"Президент в конце (своей статьи) говорит, что "это долг каждого и задача" уже правительству, то есть обращает тактично внимание, что именно правительство должно разработать какую-то концепцию", - резюмировал он.



Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам, которые еще не знают казахский язык. Глава государства считает, что выучить родной язык "лучше поздно, чем никогда".


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Pinochet
  • mer
 дорожник (Посетители) Сегодня, 12:45
Цитата: mer
И никто, никому, ничего не должен.

Сто раз верно.
По поводу языка. Есть всё, и условия и курсы и соответствующие законы. Нет стимула.
Вот у английского языка стимулов больше , потому как за ним высокий уровень жизни, чего не скажешь о русском и казахском

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • дорожник
 mer (Посетители) Сегодня, 12:31
В свободной стране ,люди вообще не парятся на счёт языка. На каком хочешь,на том и разговаривай,поймут тебя или нет,другой вопрос. И никто, никому, ничего не должен.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • kolu411
  • Сергей Владимиров
  • shurik_kz11
  • Vohazab
  • leo529
  • PoZitron
  • tarnavsk70
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:39
депутат выразил мнение, что казахский язык еще не стал объединяющим фактором

согласен.
пока что всех объединяет только поиск яиц в магазинах и газа на заправках.
 
 

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