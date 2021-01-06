Когда казахстанцы смогут выбирать акимов городов - политологи

Президент Касым-Жомарт Токаев вновь затронул тему выборности акимов сел в Казахстане. Ожидается, что нововведения вступят в силу уже в 2021 году. Также Токаев заявил, что если этот опыт окажется удачным, то, возможно мы начнем ихбирать акимов городов и областей. Когда это может произойти и что для этого нужно, корреспонденту Tengrinews.kz рассказали заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований Санат Кушкумбаев и член Национального совета общественного доверия при Президенте Айдос Сарым.



Почему Глава государства вновь вернулся к вопросу выборности акимов?



Санат Кушкумбаев:



"Эта тема была уже обозначена и анонсирована в прошлом году в Послании Президента. И сейчас 2021 год - год реализации многих положений данного послания. Президент не случайно обозначил эту тему в данной статье.



Во-первых, это еще один шаг к "слышащему государству". В статье Президент отметил, что это важный этап в развитии Казахстана, демократизации нашего общества. И это не измеряется месяцами, так как является довольно длительным процессом.



На основе опыта выборности акимов будет принято решение о выборности акимов уже другого, более высокого уровня. И начальная часть этого опыта очень значима с точки зрения стратегии реформ на обозримой перспективе. Поэтому это еще раз подчеркнули".



Айдос Сарым:



"Мне кажется, Президента использует такой жанр, как большие политико-философские статьи. Перед принятием каких-то больших решений он публикует свои инициативы и получает обратную связь. Так он, наверно, тестирует свои большие идеи.



Скоро нас ждет большое выступление Президента, где будет оглашен второй пакет политических реформ. Видимо эта статья с ним связана.



С другой стороны, с прошлого года идет подготовка к выборности акимов на уровне законов и концепций. Будет новая концепция местного самоуправления и начнутся выборов акимов сельских населенных пунктов. Результаты этой большой работы скажутся на динамике дальнейших реформ.



Уже четвертый год идет работа по созданию местных бюджетов: несколько видов налогов остаются в регионах. Все это работает на то, чтобы развивать местное самоуправление. Благодаря выборам акимов жители конкретных населенных пунктов смогут требовать от своих избранников прозрачности, подотчетности и так далее. Если этот политический эксперимент даст результаты, то за нимпоследуют более крупные выборы: в районах, городах и, возможно, спустя время мы придем к тому, чтобы выбирать акимов областей. Хотя об этом рано говорить.



Поэтому все надо делать неспеша. Понятно, что у некоторых наблюдателей есть завышенные ожидания и недовольство темпами. Но есть же вопросы сохранения управляемости государства и обеспечения реальной жизни людей. Да, социальные сети Instagram, Facebook и другие важны для людей. Но самые большие социальные сети в стране - это электричество, канализации, дороги и так далее. И в первую очередь нужно думать об этом. Люди смогут прожить без Instagram и Facebook, но без света, воды, Интернета не смогут. А это все упирается в реальную власть, реальные полномочия, реальную эффективность и понимания всего этого.



Если с политическими реформами появятся три-четыре мощные общенациональные партии, которые могут представлять интересы в каждом районе или области, это даст совершенно другое качество элит.



Я думаю статья Президента программная, политико-философская, она определяет векторы движения на 10-15 лет вперед. Очень важно, чтобы этот почин был поддержан: не с точки зрения славословия и похвалы, а с точки зрения здравого прагматичного анализа".



Насколько общество в Казахстане готово к выборам акимов?



Санат Кушкумбаев:



"Данный опыт покажет еще и то, насколько наше общество готово к выборам местной исполнительной власти. Естественно есть скептики, которые скажут, что нет соответствующей политической культуры и традиции. Другие наоборот говорят, что нужно переходить к выборности всей вертикалей органов власти в регионах. И эта другая крайность, но истина где-то в середине.



И об этом Президент Токаев говорил в статье: без забегания вперед важно сохранить сильное и эффективное государство, вместе с этим оно должно быть справедливым. Выборность акимов покажет, как центральная власть и местное сообщество смогут найти компромисс по решению местных и региональных проблем.



У нас страна довольно-таки большая: наша численность населения приблизилась к 19 миллионам человек. Плюс огромная площадь. Соответственно множество вопросов местного регионального характера имеют большую специфику и требуют соответствующих компетенций. А компетенции могут накапливаться только тогда, когда управленцы-политики на местном уровне растут вместе с местным сообществом и эффективно решают эти местные проблемы. Вот для этого и необходима выборность акимов".



Айдос Сарым:



"Я думаю, общество у нас готово к выборности акимов. Мы иногда к некоторым вещам очень скептически относимся или наоборот проявляем завышенное ожидание. Общество у нас очень мобильное и быстро учится.



Вспомним, к примеру, готовность людей к цифровым технологиям: появляется приложение одного из банков и сейчас им пользуется даже таксисты и бабушки в аулах. Они быстро освоили это, хотя казалось, что к этому нужно прилагать бешенные усилия.



Если появляются реально хорошие опции, обществу этому быстро учится. Важно, чтобы это дело не было дискредитировано, сорвано и саботировано - в этом проблема. Самая большая проблема это бюрократия. Она происходит на уровне район, города и так далее.



Поэтому преодолеть большую бюрократическую машину можно только через демократические инструменты и институты. И выборности акимов должны стать шагом к этому. Мы же как нация можем выбирать себе Президента страны, неужели не можем выбрать акима города, района или поселка".



Когда казахстанцы смогут выбирать акимов самого высшего звена?



Санат Кушкумбаев:



"Выборность акимов областей и городов республиканского значения - это задачи уже четвертого десятилетия нашей Независимости. Президент не случайно отнес этот раздел к той части, когда необходимо решать задачи четвертого десятилетия. Нельзя сказать, что это будет измеряться месяцами. Скорее всего это будет идти несколько лет.



Для того, чтобы получить ясный четкий однозначный ответ, нужно время, чтобы избранные органы местного управления могли показать свою эффективность. Поэтому я считаю, что это задачи на ближайшие как минимум пять лет".



Айдос Сарым:



"Каждый опыт надо очень хорошо изучать, смотреть плюсы и минусы. Потому что у нас есть региональные особенности, криминальные группы и другие интересы. Вот это все нужно максимально предусмотреть, чтобы не превратить выборы в очередную проблему, которая будет усложнять жизнь людей.



Поэтому нужен такой механизм: провели выборы акимов поселков, пополнили слабы и узкие места, поправили (если надо) законодательство. Это тоже занимает какое-то время. И уже после этого провозглашать следующий уровень выборности акимов, например в районах. Здесь тоже протестировали, проверили и двинулись дальше.



Я думаю, пять-семь лет - это достаточно такая перспектива, в которое можно все это уложить".



5 декабря в газете Egemen Qazaqstan была опубликована статья Президента Касым-Жомарта Токаева под названием "Независимость дороже всего". В ней Глава государства помимо прочего снова высказался про выборность акимов. Токаев заявил, это вопрос "не дня и не года", к нему "нужно подходить осторожно", но откладывать реформу в то же время не стоит.



До этого Президент Казахстана отмечал, что срок полномочий ряда сельских акимов истекает в 2021 году. Токаев считает, что "необходимо проводить выборы акимов сел".