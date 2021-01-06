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Уральцы возмущены ростом цен на яйца

Просмотров:282 Опубликовано: Сегодня, 13:27
Уральцы возмущены ростом цен на яйца
Фото: mgorod.kz
Десяток фабричных яиц на прилавках рынков стоит 400-450 тенге, а домашние и вовсе - 500 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

В редакцию "МГ" начали поступать звонки от жителей города, которые были возмущены повышением цен на яйца. Люди недоумевают, почему перед новогодними праздниками предприниматели решили так резко повысить стоимость этого продукта.

– Неделю назад покупала фабричные яйца по 350 тенге за десяток, а вчера они стоят уже 420-450 тенге. Что могло произойти за неделю, что спровоцировало такой скачок цен? Новогодние праздники? Кризис? У нас ведь есть своя птицефабрика, и не одна. Недавно подорожало масло подсолнечное, потом хлеб, а теперь, вон, и до яиц очередь дошла. Куры начали нести "золотые яйца"? На что людям жить-то? Неужели наше правительство неспособно удержать цены хотя бы на яйца? - говорит жительница города Валентина Федорова.

Действительно цены этот продукт сельского хозяйства значительно повысились. Если на центральном рынке десяток отборных фабричных яиц можно купить за 420-450 тенге, то яйца второго класса стоят 400 тенге. В супермаркетах и магазинах мелкие яйца продают по 380 тенге. Домашние яйца и вовсе стоят 500 тенге.

Яйца на прилавки уральских рынков и магазинов поставляются с двух фабрик - ТОО "Уральская птицефабрика" и агрофирма "Акас". В агрофирме "Акас" отказались давать устный комментарий и попросили направить письменный запрос.

Исполнительный директор ТОО "Уральская птицефабрика" Тимур Жумагамбетов рассказал, что цены на яйца остались на прежнем уровне и из фабрики яйца отпускаются по 30 тенге за штуку.

– Наше предприятие цену не поднимало, это, скорее всего, связано с тем, что был дефицит яиц. Но наше предприятие выпускает определенное количество продукции. В предпраздничное время яиц не хватало и люди этим пользовались. Ситуацией воспользовались и те, кто перепродавали яйца. Это к фабрике никакого отношения не имеет, так как в этот период мы цены не поднимали. Мы подписали договор с СПК "Орал" и с фабрики продукция отпускалась по 30 тенге за штуку. Но на некоторых рынках они продаются по 400-450 тенге за десяток, контролировать это я не могу, - рассказал Тимур Жумагамбетов.

Выяснилось, что в последний раз на "Уральской птицефабрике" цены поднимались осенью 2020 года, связано это было с повышением цен на корм.

– Маржинальность фабрики - нулевая, сейчас стоит вопрос о сокращении поголовья птиц и рабочей силы. Основной компонент корма - пшеница - сильно подорожала этом году, подсолнечное масло тоже присутствует в кормлении, оно тоже подорожало. Услуги, электричество... Фабрика оказалась в тяжелых условиях, прибыли нет, ситуация непростая. Мы стараемся для области, но ситуация становится все сложнее и сложнее. Я осенью закупил пшеницу по низкой цене, она сейчас у меня заканчивается. Придется покупать по новой цене, кормить птиц. На фабрике работают 140 человек, придется кого-то сокращать, а это значит, что люди останутся без работы. Иногда мне кажется, что посредники зарабатывают больше нас, - заключил Тимур Жумагамбетов.

В управлении предпринимательства и индустриального развития ЗКО сообщили, что повышение стоимости яиц обусловлено ростом цен на корм, гербициды и сырье у поставщиков, которые в основном завозятся из РФ.

- На рост цен на вакцинацию также повлияла ситуация с птичьим гриппом, который был зафиксирован в ряде областей республики, - сообщили в ведомстве.


Источник: mgorod.kz
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Комментарии ( 1 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 14:06
У нас давно такие цены. Почему мы не возмущаемся?
 
 

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