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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Опубликованы новые данные по порогу достаточности для снятия пенсионных

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:04
Опубликованы новые данные по порогу достаточности для снятия пенсионных
© Sputnik / Абзал Калиев
НУР-СУЛТАН, 6 янв — Sputnik. Порог достаточности для снятия части пенсионных накоплений скорректирован. Информацию предоставили в Едином накопительном пенсионном фонде, передает Sputnik Казахстан.

20 лет - 1 710 000 тенге
21 год - 1 780 000 тенге
22 года - 1 860 000 тенге
23 года - 1 930 000 тенге
24 года - 2 010 000 тенге
25 лет - 2 090 000 тенге
26 лет - 2 170 000 тенге
27 лет - 2 250 000 тенге
28 лет - 2 330 000 тенге
29 лет - 2 420 000 тенге
30 лет - 2 500 000 тенге
31 год - 2 590 000 тенге
32 года - 2 670 000 тенге
33 года - 2 760 000 тенге
34 года - 2 850 000 тенге
35 лет - 2 940 000 тенге
36 лет - 3 030 000 тенге
37 лет - 3 130 000 тенге
38 лет - 3 220 000 тенге
39 лет - 3 320 000 тенге
40 лет - 3 420 000 тенге
41 год - 3 520 000 тенге
42 года - 3 620 000 тенге
43 года - 3 720 000 тенге
44 года - 3 820 000 тенге
45 лет - 3 930 000 тенге
46 лет - 4 030 000 тенге
47 лет - 4 140 000 тенге
48 лет - 4 250 000 тенге
49 лет - 4 360 000 тенге
50 лет - 4 470 000 тенге
51 год - 4 590 000 тенге
52 года - 4 700 000 тенге
53 года - 4 820 000 тенге
54 года - 4 940 000 тенге
55 лет - 5 060 000 тенге
56 лет - 5 180 000 тенге
57 лет - 5 300 000 тенге
58 лет - 5 430 000 тенге
59 лет и старше - 5 560 000 тенге

Как проверить сумму для частичного снятия пенсионных

Проверить пенсионные накопления можно, во-первых, через сайт ЕНПФ (Личный кабинет вкладчика).

Для этого необходимо ввести ИИН и пароль либо посредством электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

Во-вторых, проверить пенсионные можно на сайте сайте egov.kz и через мобильное приложение eGov mobile (нужна ЭЦП).

Получить сведения о сумме, доступной для целевого использования, можно также с помощью телеграм-бота @enpf.

Также открыт дополнительный ресурс cabinet.enpf.kz/porog. В ЕНПФ сообщили, что на сайте можно получить информацию о состоянии пенсионных накоплений: остаток на пенсионном счете; пороговая сумма; сумма, доступная для изъятия.

По состоянию на 6 января 14.15 сайт не открывается.


Источник: sputniknews.kz
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