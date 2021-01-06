Будет ли вакцинация от коронавируса обязательной, рассказали в Минздраве

Кампанию по иммунизации населения власти Казахстана планируют начать в конце февраля.
Министерство здравоохранения Казахстана планирует начать массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V» в конце февраля 2021 года, или через 54 дня. Казахстанской же вакциной — ориентировочно в марте. В ведомстве заявляют, что процедура будет добровольной, а каждый гражданин будет вправе отказаться от приема препарата, передает Liter.kz.
Профилактические прививки разделены на обязательные и добровольные. Вакцинация в Казахстане не является принудительной, напомнили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан на запрос издания.
«Прививаемое лицо либо его законный представитель имеет право на отказ от прививок (статья 77 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения — прим. ред.), при этом следует отметить что в Казахстане не предусмотрена административная и уголовная ответственность за отказ от вакцинации«, — ответили в ведомстве.
В Казахстане нет никаких норм, ограничивающих права непривитых детей. Есть только одна норма, обеспечивающая коллективный иммунитет, то есть защиту здоровья всех детей, посещающих детские сады.
Отметим, что ранее казахстанцы в социальных сетях высказывали недовольство по поводу вероятности сделать вакцинацию от КВИ обязательной. Многие мотивировали тогда свои страхи тем, что вакцины являются экспериментальными.
Между тем, прививаются от КВИ не только казахстанские, но и зарубежные чиновники. Сам министр здравоохранения Алексей Цой готов привиться вакциной как казахстанского, так и российского производства, но исключительно после завершения третьей, заключительной фазы клинических испытаний, когда будет доказана их безопасность и эффективность.
По его словам, социально уязвимые группы получат данную вакцину бесплатно — за счет государства.
В августе Алексей Цой рассказал (16:15 минута — прим. ред.), как будет проходить процедура вакцинации в Казахстане и кто будет нести ответственность за качество вакцин.
По его словам, согласно новому Кодексу о здоровье и системе здравоохранения, который был принят 7 июля 2020 года, в Казахстане введены обязательные и добровольные прививки.
«Обязательные – это плановая вакцинация, которая проводится из года в год, против тех заболеваний, о которых мы многое знаем. Добровольные прививки – это те, которые делаются, допустим, при выезде за границу, которые не проводятся в массовом порядке, а требуются по каким-то эпидпоказаниям. На данном этапе мы рассматриваем включение именно в состав добровольных прививок вакцин от коронавирусной инфекции, поскольку досконально не изучен результат», — пояснял тогда глава Минздрава.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz