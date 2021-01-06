Будет ли вакцинация от коронавируса обязательной, рассказали в Минздраве

Кампанию по иммунизации населения власти Казахстана планируют начать в конце февраля.Министерство здравоохранения Казахстана планирует начать массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V» в конце февраля 2021 года, или через 54 дня. Казахстанской же вакциной — ориентировочно в марте. В ведомстве заявляют, что процедура будет добровольной, а каждый гражданин будет вправе отказаться от приема препарата, передает Liter.kz.Профилактические прививки разделены на обязательные и добровольные. Вакцинация в Казахстане не является принудительной, напомнили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан на запрос издания.«Прививаемое лицо либо его законный представитель имеет право на отказ от прививок (статья 77 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения — прим. ред.), при этом следует отметить что в Казахстане не предусмотрена административная и уголовная ответственность за отказ от вакцинации«, — ответили в ведомстве.В Казахстане нет никаких норм, ограничивающих права непривитых детей. Есть только одна норма, обеспечивающая коллективный иммунитет, то есть защиту здоровья всех детей, посещающих детские сады.Отметим, что ранее казахстанцы в социальных сетях высказывали недовольство по поводу вероятности сделать вакцинацию от КВИ обязательной. Многие мотивировали тогда свои страхи тем, что вакцины являются экспериментальными.Между тем, прививаются от КВИ не только казахстанские, но и зарубежные чиновники. Сам министр здравоохранения Алексей Цой готов привиться вакциной как казахстанского, так и российского производства, но исключительно после завершения третьей, заключительной фазы клинических испытаний, когда будет доказана их безопасность и эффективность.По его словам, социально уязвимые группы получат данную вакцину бесплатно — за счет государства.В августе Алексей Цой рассказал (16:15 минута — прим. ред.), как будет проходить процедура вакцинации в Казахстане и кто будет нести ответственность за качество вакцин.По его словам, согласно новому Кодексу о здоровье и системе здравоохранения, который был принят 7 июля 2020 года, в Казахстане введены обязательные и добровольные прививки.«Обязательные – это плановая вакцинация, которая проводится из года в год, против тех заболеваний, о которых мы многое знаем. Добровольные прививки – это те, которые делаются, допустим, при выезде за границу, которые не проводятся в массовом порядке, а требуются по каким-то эпидпоказаниям. На данном этапе мы рассматриваем включение именно в состав добровольных прививок вакцин от коронавирусной инфекции, поскольку досконально не изучен результат», — пояснял тогда глава Минздрава.