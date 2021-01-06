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Почему выросли цены на яйца, рассказали в Минсельхозе

Просмотров:876 Опубликовано: Сегодня, 17:26
Почему выросли цены на яйца, рассказали в Минсельхозе
Фото из открытых источников
Почему в Казахстане с начала 2020 года цены на куриные яйца выросли на 19,6%, рассказали в Министерстве сельского хозяйства РК, передает zakon.kz.

Куриные яйца являются социально-значимым продуктом питания для населения республики. Средняя стоимость десятка яйца на 29 декабря 2020 года составила 362 тенге, но самая высокая стоимость яйца составила в Нур-Султане - 431 тенге, в Алматы - 425 тенге, в Атырау - 421 тенге, в Актау - 400 тенге и в Кызылорде - 390 тенге. В остальных городах - 320-350 тенге, - говорится в ответе Минсельхоза на официальный запрос Sputnik Казахстан.

На цены, по данным министерства, влияют несколько факторов. Например, в летний период ценовая ситуация на рынке яиц критическая, предприятия реализуют яйца ниже себестоимости.

Одной из ключевых проблем является низкая покупательная способность населения в летние периоды, что сильно снижает спрос. Также в летний период ситуация усугубляется тем, что в хозяйствах населения начинается сезонное увеличение производства яиц. Это приводит к перенасыщению внутреннего рынка яиц и заставляет производителей продавать яйца ниже себестоимости, при этом производство яйца невозможно приостановить. В связи с этим птицефабрики уходят в минус и вынуждены продавать продукцию себе в убыток, - объяснили в профильном ведомстве.

Осенью ситуация немного изменяется, потребление яйца начинает восстанавливаться, и цена возвращается.

Кроме того, на рост цен повлияли следующие факторы: с начала года увеличились расходы на услуги грузовых перевозок на 2,8%; расходы на энергоресурсы выросли на 6,5%;
произошло ежегодное удорожание горюче-смазочных материалов, бензина, вакцины, ветеринарных препаратов, премиксов; затраты на импорт суточных цыплят.

Немаловажным является факт присутствия признаков ценового сговора торгово-посреднической деятельности в зимний период и праздники, так как работает целая цепочка посредников из числа оптовых и розничных покупателей, накручиваются цены на птицеводческую продукцию от 30% до 50%, хотя, согласно действующему законодательству, уровень не должен превышать 20% от цены производителей, - отметили в министерстве.

По оперативным данным регионов, по состоянию на 31 декабря 2020 года Казахстан имеет 363,7 миллиона штук яиц в запасе, в том числе в стабфондах 6,4 миллиона штук.

Для стимулирования производства яйца осуществляется государственная поддержка в виде удешевления одного яйца в размере 1-1,5 тенге, что, по данным Минсельхоза, позволяет удешевить приобретаемые корма и повысить конкурентоспособность производимого яйца. За 2020 год объем субсидий на эти цели составил 3,5 миллиарда тенге (8,3 миллиона долларов).

Поставщиков яиц заподозрили в сговоре

Оптовых поставщиков куриных яиц в Мангистау заподозрили в нарушении общепринятых правил и норм конкуренции. Об этом накануне сообщали в областном департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции.

Предприниматели, осуществляющие оптовую реализацию куриных яиц на территории Мангистауской области, разделили рынок по территориальному принципу. Они устанавливали и поддерживали условия приобретения и реализации куриных яиц, - говорится в сообщении.

Ранее жители Мангистауской области заявили о дефиците яиц в торговых точках города.

В Кызылординской области жители жаловались на резкий скачок цен на яйца. В декабре прошлого года в торговых точках Кызылорды и районов цена на куриные яйца взлетела с 35 тенге сразу до 50 тенге за штуку.

Местные жители выразили возмущение в соцсетях, не понимая, чем вызван такой "яичный переполох".

В регион обещали завезти 3 миллиона куриных яиц из других регионов, сообщили в акимате Кызылординской области.

Два предприятия по производству яиц, работающие в Кызылординской области, не могут в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка, рассказал руководитель областного управления сельского хозяйства Шахмардан Койшыбаев.

Он добавил, что покупка яиц в других регионах страны поможет исключить дефицит этого продукта в будущем.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 6 )

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None None (Посетители) Сегодня, 21:53
Покупайте дачные
 
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  • PoZitron
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 20:16
Приехали туристы на машинах с ГБО, и скупили весь газ, и все яйца. Се ля ви!
 
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kz1990 (Посетители) Сегодня, 18:55
Это шутка?в Актау - 400 тенге
29 декабря они стояли от 445 до 540 тенге.Где вообще взяли 400 тенге? stena

Цитата: Kain-Livesy
Я даже так спрошу: Вы в последние дни хоть где-нибудь яйца в продаже видели? Ни я, ни знакомые не можем уже несколько дней яйца в продаже найти?
Что это? Искусственно созданный дефицит, чтоб в дальнейшем цены завысить?

В магазине Дана 3-А мкр яйца были и есть.
 
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  • leo529
 sergei 66 (Посетители) Сегодня, 18:37
Не знаю как на птицефабриках. Но для домашнего содержания корма очень дорого обходятся. Даже с учетом того,что какие то излишки яиц продаем по 500 тнг.
 
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  • GuF
  • non_alcoholic
  • Neo_85
  • arelav_74
  • tolk
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:30
Уважаемые корреспонденты Лады, Вы сами то видели в последние недели в Актау яйца по 400 тенге?
Я даже так спрошу: Вы в последние дни хоть где-нибудь яйца в продаже видели? Ни я, ни знакомые не можем уже несколько дней яйца в продаже найти?
Что это? Искусственно созданный дефицит, чтоб в дальнейшем цены завысить?

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • GuF
  • arelav_74
  • kz1990
  • tolk
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 17:28
. Средняя стоимость десятка яйца на 29 декабря 2020 года составила в Актау уже 500тг, а пишут 400тг.
Друг на друга спихивают типо те в сговоре. А ситуация не меняется. И все это безобразия продолжается.
 
 

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