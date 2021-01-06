Почему выросли цены на яйца, рассказали в Минсельхозе

Почему в Казахстане с начала 2020 года цены на куриные яйца выросли на 19,6%, рассказали в Министерстве сельского хозяйства РК, передает zakon.kz.



Куриные яйца являются социально-значимым продуктом питания для населения республики. Средняя стоимость десятка яйца на 29 декабря 2020 года составила 362 тенге, но самая высокая стоимость яйца составила в Нур-Султане - 431 тенге, в Алматы - 425 тенге, в Атырау - 421 тенге, в Актау - 400 тенге и в Кызылорде - 390 тенге. В остальных городах - 320-350 тенге, - говорится в ответе Минсельхоза на официальный запрос Sputnik Казахстан.



На цены, по данным министерства, влияют несколько факторов. Например, в летний период ценовая ситуация на рынке яиц критическая, предприятия реализуют яйца ниже себестоимости.



Одной из ключевых проблем является низкая покупательная способность населения в летние периоды, что сильно снижает спрос. Также в летний период ситуация усугубляется тем, что в хозяйствах населения начинается сезонное увеличение производства яиц. Это приводит к перенасыщению внутреннего рынка яиц и заставляет производителей продавать яйца ниже себестоимости, при этом производство яйца невозможно приостановить. В связи с этим птицефабрики уходят в минус и вынуждены продавать продукцию себе в убыток, - объяснили в профильном ведомстве.



Осенью ситуация немного изменяется, потребление яйца начинает восстанавливаться, и цена возвращается.



Кроме того, на рост цен повлияли следующие факторы: с начала года увеличились расходы на услуги грузовых перевозок на 2,8%; расходы на энергоресурсы выросли на 6,5%;

произошло ежегодное удорожание горюче-смазочных материалов, бензина, вакцины, ветеринарных препаратов, премиксов; затраты на импорт суточных цыплят.



Немаловажным является факт присутствия признаков ценового сговора торгово-посреднической деятельности в зимний период и праздники, так как работает целая цепочка посредников из числа оптовых и розничных покупателей, накручиваются цены на птицеводческую продукцию от 30% до 50%, хотя, согласно действующему законодательству, уровень не должен превышать 20% от цены производителей, - отметили в министерстве.



По оперативным данным регионов, по состоянию на 31 декабря 2020 года Казахстан имеет 363,7 миллиона штук яиц в запасе, в том числе в стабфондах 6,4 миллиона штук.



Для стимулирования производства яйца осуществляется государственная поддержка в виде удешевления одного яйца в размере 1-1,5 тенге, что, по данным Минсельхоза, позволяет удешевить приобретаемые корма и повысить конкурентоспособность производимого яйца. За 2020 год объем субсидий на эти цели составил 3,5 миллиарда тенге (8,3 миллиона долларов).



Поставщиков яиц заподозрили в сговоре



Оптовых поставщиков куриных яиц в Мангистау заподозрили в нарушении общепринятых правил и норм конкуренции. Об этом накануне сообщали в областном департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции.



Предприниматели, осуществляющие оптовую реализацию куриных яиц на территории Мангистауской области, разделили рынок по территориальному принципу. Они устанавливали и поддерживали условия приобретения и реализации куриных яиц, - говорится в сообщении.



Ранее жители Мангистауской области заявили о дефиците яиц в торговых точках города.



В Кызылординской области жители жаловались на резкий скачок цен на яйца. В декабре прошлого года в торговых точках Кызылорды и районов цена на куриные яйца взлетела с 35 тенге сразу до 50 тенге за штуку.



Местные жители выразили возмущение в соцсетях, не понимая, чем вызван такой "яичный переполох".



В регион обещали завезти 3 миллиона куриных яиц из других регионов, сообщили в акимате Кызылординской области.



Два предприятия по производству яиц, работающие в Кызылординской области, не могут в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка, рассказал руководитель областного управления сельского хозяйства Шахмардан Койшыбаев.



Он добавил, что покупка яиц в других регионах страны поможет исключить дефицит этого продукта в будущем.