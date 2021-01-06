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Казахстанцам дали советы по снятию пенсионных накоплений

Просмотров:650 Опубликовано: Сегодня, 21:07
Казахстанцам дали советы по снятию пенсионных накоплений
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Председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова озвучила несколько советов для казахстанцев по снятию пенсионных накоплений на жилье и лечение. Части населения она посоветовала не торопиться с использованием пенсионных, передает Tengrinews.kz.

"Ограничений по времени (для снятия пенсионных накоплений из ЕНПФ. - Прим.) нет. Поэтому не надо, когда 8 января, как мы планируем, откроем портал, всем бежать туда и подавать заявки. Это же не сапоги покупать. Это решение жилищных вопросов. Нужно подойти взвешенно", - сообщила Ибрагимова во время трансляции на своей странице в Facebook.

Тем, кто планирует снять пенсионные средства, глава банка советует подать заявление позже, тогда сумма, доступная к изъятию, будет больше.

"Я понимаю тех, кто платит ипотеку и хочет побыстрее подать заявление, чтобы лишние проценты не накручивались. Их - да. А те, кто будет использовать пенсионные накопления, им, наоборот, выгоднее подать заявление позже, тогда у них сумма, доступная к изъятию, будет больше. Мы будем работать до конца года. Первого января следующего года опубликуют новые коэффициенты достаточности, и эта программа, насколько я понимаю, по закону будет действовать всегда. Поэтому подсчитайте, сделайте расчет, сядьте семьей, посмотрите, сколько у братьев, сестер, сколько у родителей, и уже взвешенно примите решение.

Напомним, Ибрагимова провела трансляцию в Facebook, в ходе которой ответила на вопросы пользователей о снятии пенсионных накоплений на жилье и лечение.

Прием заявок на досрочное снятие пенсионных может начаться 8 января.

2 января Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, позволяющий гражданам досрочно снимать пенсионные накопления.

В январе 2021 года "Отбасы банк" запустит онлайн-платформу по использованию пенсионных накоплений, где казахстанцы смогут оставить свои заявки.

По словам председателя правления банка Ляззат Ибрагимовой, пользователю достаточно будет иметь действующую электронную цифровую подпись (ЭЦП) и цель, на которую он хочет потратить свои пенсионные накопления.

Правилами предусмотрено, что родители, дети, ближайшие родственники, брат, сестра смогут переуступить свою часть накоплений в пользу лица, которое будет получателем выгоды.

После подписания закона Главой государства должны быть приняты два приказа профильных госорганов - Министерства индустрии и инфраструктурного развития по вопросам жилья и Министерства здравоохранения по вопросам лечения.

Правительство должно определить уполномоченного оператора и методику расчета порога достаточности.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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sergei 66 (Посетители) Сегодня, 22:31
 kolu411 Сегодня, 22:06Ответить

mer,
Чисто теоретически можно предположить что кое какая группа лиц получила в распоряжение некоторые средства и на них понастроила недвижимости. А теперь когда рынок встал решили дать ход пенсионным дабы вернуть с лихвой вложенные средства. Ну это как одно из предположений.

Неправильное предположение. Можно покупать жилье второго уровня. В моих планах в пригороде Уральска купить дом.
 
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kolu411 (Посетители) Сегодня, 22:06
mer,
Чисто теоретически можно предположить что кое какая группа лиц получила в распоряжение некоторые средства и на них понастроила недвижимости. А теперь когда рынок встал решили дать ход пенсионным дабы вернуть с лихвой вложенные средства. Ну это как одно из предположений.
 
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sergei 66 (Посетители) Сегодня, 22:05
Вас же никто не заставляет насильно снимать свои пенсионные. Я просчитал. 9 лет до пенсии. Что то еще накопится. Сегодня под номером 1 стоит покупка жилья.каждый должен думать о своем завтра.
 
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mer (Посетители) Сегодня, 21:52
Кто правит балом господа? Только не говорите,что они думают о нас,суть в другом,обеспечить нашими пенсионными сбережениями, жизнь и благосостояние определённые структуры,кто и затеял всё это. Никто не думает,а как там на пенсии,типа это так далеко,нет,это совсем близко...
 
 

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