О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказал Минздрав

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрированы 843 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.



В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 70

город Алматы - 135

город Шымкент - 15

Акмолинская область - 58

Актюбинская область - 3

Алматинская область - 55

Атырауская область - 92

Восточно-Казахстанская область - 47

Жамбылская область - 18

Западно-Казахстанская область - 49

Карагандинская область - 38

Костанайская область - 64

Кызылординская область - 6

Мангистауская область - 11

Павлодарская область - 114

Северо-Казахстанская область - 55

Туркестанская область - 13



Всего в стране выявлены 161 493 заболевших.