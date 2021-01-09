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"В Америке больше нет свободы слова". Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:04
"В Америке больше нет свободы слова". Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа
© Reuters
Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, на который было подписано более 80 миллионов пользователей. Это было сделано "в связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию", сообщает Tengrinews.kz.

"После тщательного рассмотрения недавних записей @realDonaldTrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", - говорится в сообщении соцсети, опубликованном вечером 8 января по времени Вашингтона.

В блоге компании, пишет Meduza, подробно разбирается текст двух последних твитов Трампа, которые он написал после 12-часовой блокировки 6 января из-за беспорядков в Вашингтоне и причины, по которой компания считает их призывами к насилию.

Например, твит, в котором Трамп сообщает, что отказывается принять участие в инаугурации избранного президента Джо Байдена, Twitter счел возможным намек на "безопасность" нападения на церемонию, поскольку самого действующего президента на ней не будет.

В пресс-релизе Twitter также сообщается, что в самой соцсети и на других платформах уже распространяются планы новых вооруженных протестов, в том числе второго нападения на Капитолий и другие правительственные здания 17 января 2020 года.

На заморозку Twitter жестко отреагировал старший сын Трампа. "В Америке больше нет свободы слова. Она осталась только для избранных. Это абсолютное безумие", - написал Трамп-младший в своем аккаунте.

"Аятолла и многие другие диктаторы могут без проблем иметь учетные записи в Twitter, несмотря на угрозы геноцида целым странам и убийства гомосексуалистов. Но страницу президента США блокируют. Мао бы гордился", - добавил сын американского президента.

Кроме Трампа, Twitter также заблокировал ряд аккаунтов, связанных с конспирологическим движением QAnon, в том числе адвоката Трампа Сидни Пауэлл и его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Ранее Марк Цукерберг объявил, что Трамп будет заблокирован в Facebook и Instagram в ближайшие две недели, до завершения его срока на посту президента США.


Источник: Tengrinews.kz
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