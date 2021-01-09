"В Америке больше нет свободы слова". Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, на который было подписано более 80 миллионов пользователей. Это было сделано "в связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию", сообщает Tengrinews.kz.
"После тщательного рассмотрения недавних записей @realDonaldTrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", - говорится в сообщении соцсети, опубликованном вечером 8 января по времени Вашингтона.
В блоге компании, пишет Meduza, подробно разбирается текст двух последних твитов Трампа, которые он написал после 12-часовой блокировки 6 января из-за беспорядков в Вашингтоне и причины, по которой компания считает их призывами к насилию.
Например, твит, в котором Трамп сообщает, что отказывается принять участие в инаугурации избранного президента Джо Байдена, Twitter счел возможным намек на "безопасность" нападения на церемонию, поскольку самого действующего президента на ней не будет.
В пресс-релизе Twitter также сообщается, что в самой соцсети и на других платформах уже распространяются планы новых вооруженных протестов, в том числе второго нападения на Капитолий и другие правительственные здания 17 января 2020 года.
На заморозку Twitter жестко отреагировал старший сын Трампа. "В Америке больше нет свободы слова. Она осталась только для избранных. Это абсолютное безумие", - написал Трамп-младший в своем аккаунте.
"Аятолла и многие другие диктаторы могут без проблем иметь учетные записи в Twitter, несмотря на угрозы геноцида целым странам и убийства гомосексуалистов. Но страницу президента США блокируют. Мао бы гордился", - добавил сын американского президента.
Кроме Трампа, Twitter также заблокировал ряд аккаунтов, связанных с конспирологическим движением QAnon, в том числе адвоката Трампа Сидни Пауэлл и его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.
Ранее Марк Цукерберг объявил, что Трамп будет заблокирован в Facebook и Instagram в ближайшие две недели, до завершения его срока на посту президента США.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.