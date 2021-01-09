Ограничить содержание сахара и соли в продуктах планируют в Казахстане

Аскар Мамин поделился планами касательно борьбы с ожирением среди казахстанских детей и подростков. Об этом премьер-министр Казахстана написал в своем ответе на депутатский запрос.
«Укрепление здоровья детей и подростков путем предупреждения заболеваний и оказания своевременной помощи является одним из приоритетных направлений Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы», - написал Аскар Мамин.
По его словам, реализуются следующие мероприятия по снижению показателя заболеваемости ожирением среди детей до 14 лет с 97,45 в 2020 году до 90,0 к 2025 году (показатель на 100 тыс. человек):
- запрет на использование трансжирных кислот в целях решения проблемы их применения в производстве и чрезмерного потребления;
- введение ограничений по максимально допустимому содержанию сахара и соли в определенных категориях пищевых продуктов с целью сокращения их потребления населением;
- ограничение ориентированного на детей маркетинга пищевых продуктов с высоким содержанием трансжирных кислот, соли и сахара на телевидении и в социальных сетях;
- введение мер стимулирования производителей к использованию более здоровых ингредиентов в рецептуре, органического сырья при производстве пищевых продуктов;
- поддержка постоянной доступности свежих фруктов и овощей в организациях образования, на продовольственных рынках, предприятиях торговли и общественного питания;
- введение стандартов здорового и сбалансированного питания в детских садах и школах, обеспечение наличия полезных продуктов и чистой питьевой воды.
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