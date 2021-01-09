Собака, которую водитель протащил по улицам Атырау, чудом осталась жива

В Атырау волонтеры нашли собаку, которую водитель, привязав к машине, протащил по улицам города, передает корреспондент Tengrinews.kz.Видео спасение собак опубликовано на Instagram странице help_animals_atyrau. "Ребята собака чудом осталась жива после звонка полиции, волонтеры сразу же выехали за ним, песика сразу повезли в клинику, огромное спасибо клинике за обработку и лечение, песику поставили обезболивающее, тщательно обработали раны и прокололи витамины. Как вы видите на видео он терпеливо стоял на 4 лапках, такой умничка, раны очень глубокие на 2-м видео у него с ран вытаскивали щебень, врач прописала лечение, если, кто желает помочь, будем рады", - написали администраторы страницы.По их словам, ожидается экспертиза по увечьям, который нанес водитель машины.Напомним, водитель протащил собаку по улицам Атырау, привязав к машине. После того как в социальных сетях появилось видео жестокого обращения с собакой, полиция начала искать водителя."По данному факту установлен и задержан водитель автомашины, житель Атырау. Ведется досудебное расследование по статье 316 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными)", - рассказали в полиции.