В Казахстан прибыли самолёты из 11 стран, у 229 пассажиров не было ПЦР-справок

8 января в Казахстан прибыло 20 международных авиарейсов из Италии, КНР, Шри-Ланки, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, России, Республики Беларусь, Азербайджана и Узбекистана, сообщает комитет санитарно-эпидемиологического контроля.
Из 1 980 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 751 человека, без справок прибыли 229 граждан РК:
- аэропорт Нур-Султан – 10 рейсов, 820 пассажиров, со справками – 746, без справок – 74; - в аэропорт Алматы – восемь рейсов, 1 121 пассажир, со справками – 966, без справок – 155; - в аэропорт Актау – один рейс, 23 пассажира, все со справками; - в аэропорт Караганды – один рейс, 16 пассажиров, все справками.
Прибывших без справок казахстанцев протестировали на коронавирус. Сейчас они ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
По результатам ПЦР-анализа, у одного из пассажиров, прилетевших в страну 7 января, была выявлена коронавирусная инфекция. Он прибыл в Алматы из Дубая.
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