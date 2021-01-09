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Пользователи стали массово переходить из WhatsApp в сеть Telegram

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:29
Пользователи стали массово переходить из WhatsApp в сеть Telegram
Фото из открытых источников
Пользователи WhatsApp стали чаще отказываться от мессенджера из-за его новой политики и переходить в Telegram, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом заявил Павел Дуров.

Разработчик отметил, что его мессенджер стал серьезной проблемой для компании Facebook, и сейчас сетью Telegram пользуется около 500 миллионов человек. Кроме того, Дуров заявил о "бегстве" пользователей WhatsApp, а теперь эта тенденция, подчеркнул предприниматель, еще и ускорилась.

Миллионы людей возмущены последним изменением условий WhatsApp, в которых теперь говорится, что пользователи должны передавать все свои личные данные в рекламную систему Facebook, — написал он в Telegram.

Дуров также сообщил, что были обнаружены боты, которые распространяли дезинформацию о Telegram в соцсетях, и развеял несколько мифов. Так, все клиентские приложения мессенджера имеют открытый исходный код с 2013 года, а шифрование и API задокументированы и многократно проверялись экспертами по безопасности. Разработчик также отметил, что фактически Telegram не имеет серверов и офисов в России, где он был заблокирован с 2018 по 2020 год. Кроме того, у каждого чата в мессенджере с момента запуска есть шифрование.


Источник: zakon.kz
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