Пользователи стали массово переходить из WhatsApp в сеть Telegram

Пользователи WhatsApp стали чаще отказываться от мессенджера из-за его новой политики и переходить в Telegram, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.
Об этом заявил Павел Дуров.
Разработчик отметил, что его мессенджер стал серьезной проблемой для компании Facebook, и сейчас сетью Telegram пользуется около 500 миллионов человек. Кроме того, Дуров заявил о "бегстве" пользователей WhatsApp, а теперь эта тенденция, подчеркнул предприниматель, еще и ускорилась.
Миллионы людей возмущены последним изменением условий WhatsApp, в которых теперь говорится, что пользователи должны передавать все свои личные данные в рекламную систему Facebook, — написал он в Telegram.
Дуров также сообщил, что были обнаружены боты, которые распространяли дезинформацию о Telegram в соцсетях, и развеял несколько мифов. Так, все клиентские приложения мессенджера имеют открытый исходный код с 2013 года, а шифрование и API задокументированы и многократно проверялись экспертами по безопасности. Разработчик также отметил, что фактически Telegram не имеет серверов и офисов в России, где он был заблокирован с 2018 по 2020 год. Кроме того, у каждого чата в мессенджере с момента запуска есть шифрование.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.