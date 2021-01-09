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Исчезнувший с радаров пассажирский самолет потерпел крушение

Просмотров:511 Опубликовано: Сегодня, 16:30
Исчезнувший с радаров пассажирский самолет потерпел крушение
Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com
Вылетевший из Джакарты пассажирский самолет, исчезнувший с радаров вскоре после взлета, потерпел крушение, на борту воздушного судна, предположительно, находились 62 человека. Об этом сообщает агентство Синьхуа в субботу, 9 января.

По данным агентства, самолет упал в воду.

Рейс SJ182 вылетел из Джакарты в Потианак в 14:37 по местному времени. Данные сервиса Flight Radar показывают, что спустя четыре минуты после отбытия высота полета за считаные секунды сократилась более чем на три тысячи метров.

Погибший Boeing 737-500 эксплуатировался более 25 лет, свой первый полет он совершил в мае 1994 года.


Источник: lenta.ru
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