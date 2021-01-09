Исчезнувший с радаров пассажирский самолет потерпел крушение

Вылетевший из Джакарты пассажирский самолет, исчезнувший с радаров вскоре после взлета, потерпел крушение, на борту воздушного судна, предположительно, находились 62 человека. Об этом сообщает агентство Синьхуа в субботу, 9 января.



По данным агентства, самолет упал в воду.



Рейс SJ182 вылетел из Джакарты в Потианак в 14:37 по местному времени. Данные сервиса Flight Radar показывают, что спустя четыре минуты после отбытия высота полета за считаные секунды сократилась более чем на три тысячи метров.



Погибший Boeing 737-500 эксплуатировался более 25 лет, свой первый полет он совершил в мае 1994 года.