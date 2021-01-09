Мужчина "неправильно" ответил на просьбу убрать ногу

Отвечать на просьбу убрать ноги нужно "правильно". В противном случае можно поплатиться собственным здоровьем, в чем убедился лично 44-летний житель Алматинской области, передает zakon.kz.



44-летний мужчина обратился в полицию Талдыкоргана с жалобой на то, что его избил неизвестный. По ориентировке экипаж патрульной полиции “Беркут-152” в течение 15 минут задержал скрывшегося с места преступления подозреваемого. Им оказался 31-летний житель села Отенай Алматинской области.



Задержанный признался в избиении потерпевшего, мотивировав тем, что тот неправильно отреагировал на его замечание убрать с прохода ноги. Теперь вспыльчивому гражданину предстоит ответить за свои действия в судебном порядке, - сообщили в Департаменте полиции Алматинской области.



На период досудебного расследования, подозреваемому избрана мера процессуального принуждения “обязательство о явке”.