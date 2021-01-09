«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 09 Января
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.96 KZT
  • €1 = 512.89 KZT
  • 1 RUB = 5.63 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мужчина "неправильно" ответил на просьбу убрать ногу

Просмотров:501 Опубликовано: Сегодня, 18:41
Мужчина "неправильно" ответил на просьбу убрать ногу
Фото из открытых источников
Отвечать на просьбу убрать ноги нужно "правильно". В противном случае можно поплатиться собственным здоровьем, в чем убедился лично 44-летний житель Алматинской области, передает zakon.kz.

44-летний мужчина обратился в полицию Талдыкоргана с жалобой на то, что его избил неизвестный. По ориентировке экипаж патрульной полиции “Беркут-152” в течение 15 минут задержал скрывшегося с места преступления подозреваемого. Им оказался 31-летний житель села Отенай Алматинской области.

Задержанный признался в избиении потерпевшего, мотивировав тем, что тот неправильно отреагировал на его замечание убрать с прохода ноги. Теперь вспыльчивому гражданину предстоит ответить за свои действия в судебном порядке, - сообщили в Департаменте полиции Алматинской области.

На период досудебного расследования, подозреваемому избрана мера процессуального принуждения “обязательство о явке”.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика