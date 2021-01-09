Илон Маск распродаст все свое имущество ради города на Марсе

Илон Маск, чье состояние оценивается в 188 миллиардов долларов, решил продать все свое имущество ради строительства города и его заселения на Марсе. Об этом пишет издание Business Insider, передает Tengrinews.kz.



К 2050 году самый богатый человек в мире планирует отправить на Марс миллион человек. "Я думаю, что человечеству важно стать космической цивилизацией и многопланетным видом. Потребуется много вложений, чтобы построить город на Марсе", - сказал Илон Маск.



Миллиардер также добавил, что хочет распродать все свое имущество еще и затем, чтобы показать, как решительно он настроен, если речь идет о колонизации Марса.



"Фактически, у меня вряд ли останутся какие-либо активы, кроме акций моих компаний. Когда будет слишком много работы, я буду ночевать на заводе или в офисе. И, очевидно, мне все-таки понадобится жилье, если там будут мои дети. Так что я, вероятно, сниму недвижимость", - поделился планами основатель SpaceX и Tesla.