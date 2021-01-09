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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Илон Маск распродаст все свое имущество ради города на Марсе

Просмотров:152 Опубликовано: Вчера, 22:54
Илон Маск распродаст все свое имущество ради города на Марсе
REUTERS©
Илон Маск, чье состояние оценивается в 188 миллиардов долларов, решил продать все свое имущество ради строительства города и его заселения на Марсе. Об этом пишет издание Business Insider, передает Tengrinews.kz.

К 2050 году самый богатый человек в мире планирует отправить на Марс миллион человек. "Я думаю, что человечеству важно стать космической цивилизацией и многопланетным видом. Потребуется много вложений, чтобы построить город на Марсе", - сказал Илон Маск.

Миллиардер также добавил, что хочет распродать все свое имущество еще и затем, чтобы показать, как решительно он настроен, если речь идет о колонизации Марса.

"Фактически, у меня вряд ли останутся какие-либо активы, кроме акций моих компаний. Когда будет слишком много работы, я буду ночевать на заводе или в офисе. И, очевидно, мне все-таки понадобится жилье, если там будут мои дети. Так что я, вероятно, сниму недвижимость", - поделился планами основатель SpaceX и Tesla.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 shurik_kz11 (Посетители) Вчера, 23:34
На счет аренды жилья, господин Маск, рекомендую обратиться в акимат Мангистауской области. Там помогут с организацией тендера. Если захотите арендовать автотранспорт, то и с ним помогут. Теперь даже авто марки Tesla могут Вам найти
 
 

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