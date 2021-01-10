Новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 780 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.



Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрированы 780 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 54

город Алматы - 116

город Шымкент - 29

Акмолинская область - 60

Актюбинская область - 9

Алматинская область - 62

Атырауская область - 54

Восточно-Казахстанская область - 37

Жамбылская область - 19

Западно-Казахстанская область - 45

Карагандинская область - 40

Костанайская область - 64

Мангистауская область - 10

Павлодарская область - 113

Северо-Казахстанская область - 54

Туркестанская область - 14



Всего в стране выявлены 162 273 заболевших.