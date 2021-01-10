Собаки превратились в лед в Алматинской области

Внимание! Шокирующие кадры.

В Алматинской области сняли на видео собак, превратившихся в ледяные "статуи". Несчастные животные остались стоять в таком виде прямо на улице. Шокирующее видео с застывшими собаками распространилось в социальных сетях, передает корреспондент Tengrinews.kz.На кадрах показаны стоящие на улице собаки."Издевательство над животными. Так замерзнуть животное в наших условиях не может.Просим полицию привлечь к ответственности, совершивших это", - подписана публикация.По словам автора, видео снято в Алматинской области."Смотрите, Алматы, Табаксовхоз. Такие морозы ночью... две собаки замерзли. На одной из собак крыса или мышка тоже застыли. Они, наверное, пришли подраться", - говорит на записи мужчина.В Казгидромете рассказали, что ночью 8 и 9 января в Алматинской области местами был сильный мороз.В акимате Талгарского района Алматинской области обещали прокомментировать ситуацию позднее.Ранее в Алматинской области сняли на видео овцу, насмерть замерзшую на холоде.