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Токаев высказался о захвате Капитолия в США

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:32
Токаев высказался о захвате Капитолия в США
Фото ©REUTERS
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал захват протестующими Капитолия в Вашингтоне беззаконием и экстремизмом и выразил надежду, что в отношении подобных действий в других странах будут применяться аналогичные меры, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Как и весь мир Казахстан внимательно наблюдает за происходящим в Соединенных Штатах Америки. Полагаю, что с выводом, который сделал избранный президент США Джо Байден, необходимо согласиться, захват Капитолия - цитадели американской демократии - безусловно является беззаконием, экстремизмом и в отношении беззакония и экстремизма должны приниматься соответствующие меры", - сказал Токаев, выступая перед журналистами после участия в выборах депутатов Мажилиса и маслихатов.

Он выразил надежду, что сделанный Байденом вывод будет применяться и в других странах и станет универсальным.

"Мы надеемся, что отношения между нашим странами будут развиваться по восходящей линии. США были первым государством, которое признало независимость Казахстана в 1991 году. Поэтому с нашей стороны будут предприниматься усилия, чтобы сохранить все позитивное, что было накоплено в наших взаимоотношениях и идти вперед", - заверил Президент.

Напомним, 6 января сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.


Источник: Tengrinews.kz
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