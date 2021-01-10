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Несколько стран изменили правила въезда из-за коронавируса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:22
Несколько стран изменили правила въезда из-за коронавируса
Фото ©REUTERS
В январе сразу несколько стран изменили правила въезда для туристов из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости, передает Tengrinews.kz.

С 10 января всем прибывающим на Кубу необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до вылета. При этом по прибытии в страну туристам предстоит пройти повторное тестирование, а через пять дней сдать еще один тест.

Со следующей недели ужесточатся правила въезда в Великобританию. Пассажиры самолетов, поездов и морских судов, в том числе и сами британцы, также будут обязаны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, который должен быть актуален на протяжении 72 часов после сдачи. Пассажиры, прибывающие из стран с высоким уровнем заражения, должны пройти карантин, даже имея отрицательный тест.

Ужесточила требования и Греция. Теперь вместо трехдневной самоизоляции на карантине нужно пробыть неделю. Иностранные туристы должны сдать ПЦР-тест.

В то же время 21 января свои границы для гостей откроет Шри-Ланка. Все прибывающие должны сдать ПЦР-тесты, а минимальный срок пребывания в стране составит 14 дней, в течение которых туристы должны будут жить в специальных зонах.

В Таиланде послаблений пока не ожидается, однако туроператоры просят власти рассмотреть возможность отмены двухнедельного карантина для привитых от коронавируса туристов. Аналогичный вариант изучается и в Сингапуре.


Источник: Tengrinews.kz
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