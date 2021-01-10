Подарки избирателям не противоречат законам - Генпрокуратура

Старший помощник генерального прокурора Азамат Саргазин высказался о вручении подарков наблюдателям выборов депутатов в Мажилис и маслихаты, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"По поводу законности вручения памятных подарков избирателям. Это не противоречит законодательству, подобная ситуация не регламентирована законом. Такие действия направлены на стимулирование электората к выражению гражданской позиции и не влияют на волеизъявление избирателей при голосовании. Это не будет являться подкупом избирателя, поскольку они вручаются после голосования и не от имени какой-либо партии", - сказал Саргазин на онлайн-брифинге СЦК.