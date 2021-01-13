Опубликована статистика по заболевшим коронавирусом в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 766 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 114 город Алматы - 111 город Шымкент - 11 Акмолинская область - 63 Актюбинская область - 1 Алматинская область - 61 Атырауская область - 73 Восточно-Казахстанская область - 37 Жамбылская область - 10 Западно-Казахстанская область - 43 Карагандинская область - 39 Костанайская область - 75 Кызылординская область - 3 Мангистауская область - 15 Павлодарская область - 48 Северо-Казахстанская область - 54 Туркестанская область - 8
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.