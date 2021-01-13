Опубликована статистика по заболевшим коронавирусом в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 766 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.



В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 114

город Алматы - 111

город Шымкент - 11

Акмолинская область - 63

Актюбинская область - 1

Алматинская область - 61

Атырауская область - 73

Восточно-Казахстанская область - 37

Жамбылская область - 10

Западно-Казахстанская область - 43

Карагандинская область - 39

Костанайская область - 75

Кызылординская область - 3

Мангистауская область - 15

Павлодарская область - 48

Северо-Казахстанская область - 54

Туркестанская область - 8



Всего в стране выявлены 164 477 заболевших.