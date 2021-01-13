МВД предупредило казахстанцев об ухудшении погоды и попросило быть осторожными на дорогах, не выезжать на загородные трассы, передает Tengrinews.kz. Сообщение МВД опубликовано на Polisia.kz.
МВД напоминает, что 13 января ожидается ухудшение погоды в Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской, Павлодарской и Туркестанской областях.
"МВД рекомендует жителям указанных регионов воздержаться от дальних поездок и напоминает водителям о необходимости строго соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями.
Только за два дня (10-11 января) на дорогах страны зарегистрировано 35 ДТП, в которых погибли семь человек, получили различные травмы 50 человек. Со снежных заносов силами полиции эвакуировано свыше 30 транспортных средств", - говорится в сообщении.
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