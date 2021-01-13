Число пользователей Telegram за последние 72 часа выросло на 25 млн

Число пользователей Telegram за последние 72 часа выросло на 25 миллионов, сообщает zakon.kz.



Эти новые пользователи прибыли со всего мира — 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% из MENA (Ближний Восток и Северная Африка), — написал Дуров в своем блоге, отметив, что в первую неделю января "число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов в месяц.



По словам Дурова, это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда ежедневно в приложении регистрировалось 1,5 миллиона человек.



Люди больше не хотят обменивать свою конфиденциальность на бесплатные услуги. Они больше не хотят быть заложниками технологических монополий, которые, похоже, думают, что им все сойдет с рук, пока у их приложений есть критическая масса пользователей, — отметил основатель мессенджера.



В начале января мессенджер WhatsApp сообщил более чем двум миллиардам своих пользователей, что они должны согласиться поделиться своими данными с социальной сетью Facebook, чтобы продолжать пользоваться сервисом. После этого количество скачиваний Telegram и защищенного мессенджера Signal резко возросло, отмечает CNBC.



Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США, после того как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По ее данным, это произошло в воскресенье на фоне блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook.