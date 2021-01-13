Весь доход казино смыли в унитаз при обыске в Шымкенте

НУР-СУЛТАН, 13 янв – Sputnik. Курьезный случай произошел в Шымкенте во время обыска нелегального казино. Причем в первых же день его работы.
Как сообщает телеканал КТК, предпринимательница из Узбекистана и мать двоих детей на съемной квартире организовала подпольное казино для игры в покер. Полностью его обставила в соответствии со стереотипами – дубовый стол, окна завешаны плотными шторами.
Однако когда за столом собрались семь игроков, успев проиграть 300 тысяч тенге, в казино нагрянул СОБР и сотрудники комитета по финансам.
Девушки-дилеры, которых наняла хозяйка "заведения", от страха спустили всю выручку в унитаз.
Теперь организатору незаконного казино грозит 500 тысяч тенге штрафа.
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