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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Весь доход казино смыли в унитаз при обыске в Шымкенте

Просмотров:589 Опубликовано: Сегодня, 08:53
Весь доход казино смыли в унитаз при обыске в Шымкенте
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 13 янв – Sputnik. Курьезный случай произошел в Шымкенте во время обыска нелегального казино. Причем в первых же день его работы.

Как сообщает телеканал КТК, предпринимательница из Узбекистана и мать двоих детей на съемной квартире организовала подпольное казино для игры в покер. Полностью его обставила в соответствии со стереотипами – дубовый стол, окна завешаны плотными шторами.

Однако когда за столом собрались семь игроков, успев проиграть 300 тысяч тенге, в казино нагрянул СОБР и сотрудники комитета по финансам.

Девушки-дилеры, которых наняла хозяйка "заведения", от страха спустили всю выручку в унитаз.

Теперь организатору незаконного казино грозит 500 тысяч тенге штрафа.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 3 )

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makenych (Посетители) Сегодня, 10:52
Как пришло бабло так и ушло!
У нас вообще это коронка так сказать,
Тупо заработать и тупо проспать!
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 10:29
надо в колодце сетку установить и там поймать банкноты, но с другой стороны там в одном доме могут быть несколько колодцев же. Тогда надо лобзиком сломать чугунную стойку на первом этаже и установить сетку и так поймать, но боюсь они прошли эту стадию.
 
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 Placida (Посетители) Сегодня, 09:49
Ничего не смыслю в покере, хотя и пыталась научиться). В этой игре игроки играют друг против друга, а не против казино, как в других играх, например-рулетке. Поэтому, назвать съемную квартиру громким словом "казино"-некорректно. Она организовала просто игру и взяла за это процент. Кстати, во многих странах, покер является спортивной игрой.
Однако когда за столом собрались семь игроков, успев проиграть 300 тысяч тенге

И совсем это непонятно. Они что, все вместе, одним махом проиграли??? Не верю! lol
Некомпетентно написала статья.
А то, что накрыли в первый день работы)) rofl Это ж надо было у наШальника-ма спрашивать, откатик подкатить))
 
 

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