Казахстанцы могут получать пенсию в России и других странах ЕАЭС

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС вступило в силу, передает LS
со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию.
Основная цель – формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях, что и граждан государства трудоустройства.
"Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС вступило в силу. Документ определяет порядок и механизм экспорта пенсии из одной страны Союза в другую, а также предусматривает суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для определения права на пенсию. Кроме того, урегулирован вопрос медицинского освидетельствования трудящегося, в том числе заочного при назначении пенсии по инвалидности. Закреплены переходные положения, которые определяют порядок назначения и выплаты пенсии за периоды работы до и после вступления в силу соглашения", – сообщили в ЕЭК.
До перехода к цифровому взаимодействию через интегрированную информационную систему ЕАЭС стороны будут использовать бумажный документооборот.
Напомним, соглашение было подписано главами государств ЕАЭС 20 декабря 2019 года и к 1 января 2021 года ратифицировано всеми странами Союза.Как будет происходить выплата пенсий?
"К примеру, гражданин Кыргызстана, работая в России, платил необходимые отчисления, при этом пенсию за период работы в России не получал. Но после вступления документа в силу трудящиеся ЕАЭС будут получать пенсию за периоды работы и у себя на родине, и в других государствах ЕАЭС. Так, например, гражданин Армении, который после вступления соглашения в силу проработает пять лет в России, три года в Беларуси, один год в Казахстане и оставшееся время в Армении, будет получать пенсию от четырех стран – от каждой за конкретный период работы", – объяснили в ЕЭК.
Вместе с тем, если у человека не хватило для пенсии рабочего стажа, заработанного на территории одного государства – члена Союза, то допускается учет стажа работы, приобретенного на территориях других стран ЕАЭС.
На какие пенсии могут рассчитывать граждане ЕАЭС?
В Казахстане соглашение распространяется на пенсионные выплаты:
- по достижении пенсионного возраста;
- при установлении инвалидности первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно;
- единовременная выплата наследникам.Куда граждане ЕАЭС будут обращаться за назначением и выплатой пенсий?
Получать пенсию они будут вправе на территории государства проживания либо государства – члена ЕАЭС, назначившего пенсию. Размер пенсии и перечень документов для назначения и выплаты пенсии будет регулироваться национальным законодательством каждого государства-члена ЕАЭС. В Казахстане будут осуществляться пенсионные выплаты из ЕНПФ. Так как трудовые мигранты из стран ЕАЭС, работающие в Казахстане, будут делать 10%-ные отчисления в ЕНПФ наравне со всеми казахстанцами. Получить эти средства можно обратившись непосредственно в пенсионный фонд.
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