«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 13 Января
+3...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.3 KZT
  • €1 = 511.08 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы могут получать пенсию в России и других странах ЕАЭС

Просмотров:133 Опубликовано: Сегодня, 11:11
Казахстанцы могут получать пенсию в России и других странах ЕАЭС
Фото: lsm.kz
Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС вступило в силу, передает LS со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию.

Основная цель – формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях, что и граждан государства трудоустройства.

"Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС вступило в силу. Документ определяет порядок и механизм экспорта пенсии из одной страны Союза в другую, а также предусматривает суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для определения права на пенсию. Кроме того, урегулирован вопрос медицинского освидетельствования трудящегося, в том числе заочного при назначении пенсии по инвалидности. Закреплены переходные положения, которые определяют порядок назначения и выплаты пенсии за периоды работы до и после вступления в силу соглашения", – сообщили в ЕЭК.

До перехода к цифровому взаимодействию через интегрированную информационную систему ЕАЭС стороны будут использовать бумажный документооборот.

Напомним, соглашение было подписано главами государств ЕАЭС 20 декабря 2019 года и к 1 января 2021 года ратифицировано всеми странами Союза.

Как будет происходить выплата пенсий?

"К примеру, гражданин Кыргызстана, работая в России, платил необходимые отчисления, при этом пенсию за период работы в России не получал. Но после вступления документа в силу трудящиеся ЕАЭС будут получать пенсию за периоды работы и у себя на родине, и в других государствах ЕАЭС. Так, например, гражданин Армении, который после вступления соглашения в силу проработает пять лет в России, три года в Беларуси, один год в Казахстане и оставшееся время в Армении, будет получать пенсию от четырех стран – от каждой за конкретный период работы", – объяснили в ЕЭК.

Вместе с тем, если у человека не хватило для пенсии рабочего стажа, заработанного на территории одного государства – члена Союза, то допускается учет стажа работы, приобретенного на территориях других стран ЕАЭС.

На какие пенсии могут рассчитывать граждане ЕАЭС?

В Казахстане соглашение распространяется на пенсионные выплаты:

- по достижении пенсионного возраста;
- при установлении инвалидности первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно;
- единовременная выплата наследникам.

Куда граждане ЕАЭС будут обращаться за назначением и выплатой пенсий?

Получать пенсию они будут вправе на территории государства проживания либо государства – члена ЕАЭС, назначившего пенсию. Размер пенсии и перечень документов для назначения и выплаты пенсии будет регулироваться национальным законодательством каждого государства-члена ЕАЭС. В Казахстане будут осуществляться пенсионные выплаты из ЕНПФ. Так как трудовые мигранты из стран ЕАЭС, работающие в Казахстане, будут делать 10%-ные отчисления в ЕНПФ наравне со всеми казахстанцами. Получить эти средства можно обратившись непосредственно в пенсионный фонд.


Источник: lsm.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика