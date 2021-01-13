Хотите досрочно снять пенсионные? Сначала прочтите это…

Как все прекрасно знают, с начала этого года гражданам нашей страны можно снять часть пенсионных накоплений и использовать их так, как разрешили. И многие с нетерпением ждут того момента, когда им позволят это сделать. И, на первый взгляд, это кажется шагом навстречу людям, мол, услышали и хотят облегчить жизнь. Но это далеко не так, считает автор ИА «NewTimes.kz» Рустем Жансеитов.



Простите за тавтологию, но в этом вопросе много вопросов. Причем они возникают на каждом шагу, в результате чего вырисовывается не совсем уж отрадная картина. И яснее проступает подоплека этого нововведения, суть которой — натуральный популизм. Это, на первый взгляд, якобы благо.



Пока ваши деньги дойдут до вас, от них будут отщипывать по кусочкам, заметно снижая конечную сумму, и вы утонете в бюрократии и технических ошибках.



Начнем с того, что пенсионные накопления каждого гражданина — это его собственность, так как отчисляются из заработной платы. Он их не у государства выпросил. Государство ему только дало небольшую поблажку «с царского плеча» — не облагать эти отчисления подоходным налогом.



Однако взамен самостоятельно решило, что ему принадлежит право полноправного распоряжения этими, по сути, чужими средствами. И не спрашивая разрешения и не извиняясь, вбухивают эти деньги куда им заблагорассудится: на никому не нужное ЭКСПО, строительство частных торговых центров и т. д. Для якобы эффективного управления и приумножения немалыми суммами пенсионных накоплений был создан ЕНПФ, который, однако, из года в год показывает свою несостоятельность и не может обеспечить эффективное управление и приумножение.



Мало того, в стране галопируют инфляция, крайне нестабильный курс тенге, постоянный рост цен, в экономике застой и нет четких перспектив. Иными словами, впереди только «темное будущее, окутанное туманом».



В результате всего этого люди теряют доверие к пенсионному фонду и пенсионной системе. И на фоне таких событий и настроений было принято решение — якобы для помощи людям и оживления экономики разрешить снять определенной части граждан часть своих пенсионных накоплений.



Но, судя по многочисленным поправкам и изменениям, вопрос «Кому и сколько можно снимать?» оказался не таким уж простым. В результате последних изменений количество «счастливчиков» увеличилось до 700 тысяч с небольшим.



И вот тут наступает очередь вопросам: по каким странным критериям рассчитывались этот список и прилагаемая к нему таблица? Как снимать пенсионные чуть ли не с 20 лет? С таким порогом доступа официальная зарплата молодого человека должна зашкаливать за несколько миллионов — это нонсенс! Даже с 30 лет это еще проблематично.



Ближе к 40 годам уже имеются вполне законные кандидаты на досрочное изъятие, но здесь сразу нужно отметить, что с доходами такого уровня у таких людей обычно нет проблем во многом.



Резюмируя порог доступа к снятиям, необходимо отметить, что подавляющему большинству населения страны эта новая опция совершенно недоступна. Так что «гора родила мышь».



Еще не забываем про серьезную несправедливость в виде обложения налога на прибыль суммы при досрочном изъятии. Власти ссылаются на законы и якобы сложности в отслеживании целевого использования денег, что, конечно же, не так.



С пенсионными аннуитетами, например, такого нет. Все эти суммы спокойно можно проконтролировать и принять именно для них особый целевой налоговый режим и меры фискального контроля. Не такие уж они и огромные в масштабах бюджета. А в масштабах простого гражданина 1-2 миллиона это уже критично.



Так что этот якобы подоходный налог с изъятия части пенсионных накоплений выглядит как издевательство. Еще можно его понять, если бы у нас в целом была богатая страна с богатыми гражданами. Но у нас это далеко не так, и стыдно забирать у людей ими же заработанные деньги.



Но самая странность все-таки не в этом. Самое странное - на что разрешили снимать деньги. Рассмотрим детально, там явно без лобби олигархов не обошлось. Вот, например, недвижимость - покупка нового жилья, оплата и все, что с этим связано. Так у многих, у кого большая официальная зарплата, обычно не бывает проблем с жильем. А за 5-10, даже 15 миллионов купить достойное жилье в крупных городах сложно. Разве что малогабаритки для молодежи.



Разрешение снимать деньги для жилья я расцениваю только как попытку государства поддержать строительную сферу. Но тут тоже не все так просто. На ипотеку уже многие не решаются или просто не могут, значит, решено открыть новый канал для финансирования.



Во-первых, строительство не может быть основным локомотивом экономики. Оно может быть только вспомогательным инструментом. Что толку, если вы построите кучу домов, а через несколько лет людям реально будет не на что жить?



Во-вторых, когда у большинства населения закончатся большие средства для инвестирования в недвижимость здесь, в Казахстане, строительный бизнес постигнет жестокий и глубокий кризис. И он уже начался. Тем более что многие крупные компании не привыкли работать качественно и в условиях жесткой конкуренции, и без солидных государственных субсидий и прочих тендеров.



Снимать деньги на лечение, с одной стороны, вроде ясно, а с другой — не очень. Большинство серьезных заболеваний у нас должно лечиться с помощью государства и системы страховой медицины. Остаются только некие «излишества», как могут их назвать чиновники от Минздрава, например, стоматология, мультифокальные линзы и прочие.



А еще есть лечение за рубежом, которое чаще всего довольно дорого и даже несколько миллионов не могут покрыть всех затрат. Этот вопрос еще не до конца отработан, и еще рано судить о всех его плюсах и минусах.



Увы, на учебу снимать деньги не разрешили. А жаль. Минобр считает, что якобы существующие ныне программы полностью решают все вопросы, связанные с учебой.



Это, конечно, далеко не так. Есть довольно обширные сферы, которые не охватываются нынешней системой. Впрочем, это тема для развернутой статьи с анализом и предложениями.



Самый главный момент, о котором почему-то мало кто задумывается, что, забирая весомую часть своих накоплений, человек сознательно и заметно снижает размер своей будущей пенсии. Как бы там ни было, но даже сейчас есть ощутимая разница — получать пенсию 150-200 тысяч тенге в месяц или базовую с небольшими дополнениями, скажем, около 80-100 тысяч.



Понятно, что люди не доверяют государству, понятны опасения, что с таким неэффективным менеджментом будущие пенсии могут вообще обесцениться или исчезнуть, но, в конце концов, если ничему и никому не доверять, то как вообще тогда жить? Очевидно, назрела пора серьезных перемен в управлении экономикой и государством. Иначе крах.



Одним из скрытых и пока малопонятных населению моментом является и то, что, разрешив снятие части пенсий, государство складывает с себя большую часть ответственности за ваше пенсионное обеспечение.



Таким образом, получается, что, если завтра кому-то на старости лет не хватит денег и он будет бедствовать, власти имеют вполне резонное право ему сказать: «Ты сам снял и потратил свои накопления, тебя никто не заставлял».



Уверен, таких историй будет много. Особенно после того, что снимать часть пенсионных накоплений можно бесконечно, правда, практически это лишено смысла.



Более-менее здравым и, возможно, полезным будет изъятие части накоплений для передачи в управление аккредитованным компаниям для инвестирования в финансовые инструменты. Но пока не все подробности и детали известны: как это будет происходить, что это будут за компании, какая мера ответственности за ними будет закреплена? И многие другие вопросы.



Судя по отрывочным сведениям, пока ничего хорошего не предвидится, так как 50% от средств хотят заставить вложить в казахстанские компании. Но в нынешних условиях нестабильности в экономике и курсе тенге это весьма рискованное мероприятие.



Понятен посыл — якобы помочь и оживить местную индустрию и финансовый рынок, но при текущей системе управления, заточенной под узкие и частные интересы кучки олигархов, риски очень высоки. Сначала нужно серьезно оптимизировать все расходы бюджета, убрать все паразитирующие составляющие и ненужные «прокладки», а уж потом оздоравливать экономику.



По моему мнению, главный акцент при снятии части накоплений нужно сделать на инвестирование в ведущие мировые финансовые инструменты.



Считаю, что ЕНПФ в нынешнем виде вообще не нужен. Политика их инвестирования не выдерживает никакой критики, административные и другие побочные затраты высоки и неоправданны. Но как там в поговорке: «Критикуешь — предлагай».



Поэтому предлагаю создать только одно сильное, компактное и суперэффективное подразделение, которое под тотальным народным контролем будет заниматься вложением в мировые надежные финансовые инструменты, а не в сомнительные компании, непонятно чем занимающиеся и непонятно сколько существующие.



Речь идет, например, о таком инструменте, как расчетные фьючерсы на базе фондового индекса S&P 500, средняя доходность которого стабильно держится много лет около 10% годовых, причем в долларах США. Этот индекс базируется на акциях самых лучших и сильных мировых компаний.



В настоящее время это самый ликвидный инструмент финансового рынка. Согласитесь, 10% в долларах — это гораздо больше 10% в тенге, которые нам якобы «зарабатывает» ЕНПФ. Как видите, предлагаемая схема проста, элегантна и полностью прозрачна. Помимо этого индекса, есть и другие подобные, доходность которых несоизмеримо выше. И все наши пенсионные накопления можно обезопасить и заметно приумножить.



Как видно из этого небольшого анализа, претворяемая в жизнь система изъятий части пенсионных накоплений уже сейчас, на первый взгляд, имеет множество минусов, изъянов, не говоря о множестве различных перекосов, злоупотреблений, различных трактовок и прочей бюрократии, на которые уже жалуются люди.



Эта система, не успев родиться, показала свою громоздкость, некомфортность и малоэффективность. И вряд ли она поможет серьезному развитию страны и благополучию наших людей. Пока она выглядит как вынужденная подачка на «поддержание штанов» и перекладывание ответственности на граждан с попутным «выкачиванием» из них дополнительных источников дохода для бюджета.