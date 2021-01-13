Женщина откинула макароны через дуршлаг хитрым способом и прославилась в TikTok

Пользовательница Tiktok Шэннон Доэрти (Shannon Doherty) продемонстрировала хитрость, которая помогает ей откидывать макароны на дуршлаг. Как сообщает издание Daily Mirror, видео разошлось по сети, и женщина прославилась.Доэрти утверждает, что всю жизнь клала дуршлаг в раковину, а затем сливала в него воду из кастрюли с макаронами. Вода вытекала в раковину, а макароны оставались в дуршлаге. По ее мнению, этот способ был недостаточно удобен.Теперь она накрывает кастрюлю с макаронами дуршлагом, а затем наклоняет ее над раковиной. Вода вытекает через отверстия, а макароны остаются в кастрюле. Видео, в котором женщина показывает этот метод, собрало более 1,6 миллиона просмотров и сотни восхищенных комментариев.В англоязычных соцсетях аналогичный трюк бурно обсуждали три года назад, когда о нем написала пользовательница Twitter с ником Daibellaaa. Ведущие программы Today, выходящей на телеканале NBC, заметили интерес и поинтересовались у профессиональных поваров, почему они не берут его на вооружение.Известный кулинар Джада Де Лаурентис (Giada De Laurentiis) объяснила, что сливать кипяток через дуршлаг на кастрюле опасно, если кастрюля и дуршлаг отличаются по размеру. С ней согласился Джеймс Брисчоне из нью-йоркского Института кулинарного образования. По его мнению, есть риск, что дуршлаг упадет, и тогда можно ошпариться или упустить макароны в раковину.Брисчоне считает, что макаронам вообще не место в дуршлаге. Профессионалы не откидывают макароны, а выуживают их из кастрюли при помощи кухонных щипцов или шумовки-спайдера с сеточкой вместо отверстий.