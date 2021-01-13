Названы самые коррумпированные области Казахстана

Самые коррумпированные регионы и учреждения, в которых казахстанцам приходится давать взятки, назвала на брифинге в СЦК исполнительный директор ОФ "Transparency Kazakhstan" Ольга Шиян, передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".



"Мониторинг состояния коррупции в Казахстане за 2020 год провели осенью, опросив 9 тысяч респондентов по всей стране в трех городах республиканского значения и 14 областных центрах, 164 районных центрах. Кроме того, изучили около полутора тысяч жалоб с портала Открытый диалог. В исследовании было задействовано около 200 экспертов, 173 полевых социолога и 12 аналитиков", - пояснила спикер.



По ее словам, в региональном разрезе чаще с коррупцией сталкивались жители Жамбылской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Атырауской областей.



"В этих регионах респонденты сообщили, что необходимость договариваться возникала чаще. По итогам 2020 года, 11,3% опрошенных сообщили, что попадали в коррупционную ситуацию. Больницы, полиция, управление земельных отношений, ЦОНы, государственные детские сады составили основной костяк госучреждений, в которых население оказывается вовлеченным в коррупционную ситуацию. По сравнению с 2019 годом наблюдается уменьшение числа попадающих в коррупционную систему респондентов, больше чем на один процент", - отметила Ольга Шиян.