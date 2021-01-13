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Кидались самолетиками из бюллетеней. Наблюдатели заявили о нарушениях на выборах в Мажилис

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:14
Кидались самолетиками из бюллетеней. Наблюдатели заявили о нарушениях на выборах в Мажилис
Фото:elements.envato.com
Наблюдатели выборов в Мажилис и маслихаты пожаловались на поведение членов избирательной комиссии в Нур-Султане. По словам наблюдателей, члены ТИК запускали самолетики из бюллетеней и грубо нарушили правила подсчета голосов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам координатора Лиги молодых избирателей по Нур-Султану Алишера Кожагулова, это произошло на 309-м избирательном участке в Нацмузее. Он говорит, что здесь члены избирательной комиссии делали из бюллетеней самолетики и запускали их в наблюдателей.

"По нашим подсчетам, там была большая явка, чуть выше 50 процентов. Для сравнения, на других участках явка была на уровне 20 процентов. Подсчет голосов шел очень медленно, они перекладывали бюллетени из стороны в сторону. В какой-то момент подсчет просто остановился, и начались звонки на телефон.

Члены комиссии перестали считать бюллетени и начали заниматься своими делами. Видимо, им стало скучно, и один член УИК из бюллетеня сделал самолетик и бросил его в наблюдателей. Из международных наблюдателей возмущаться начала только депутат Национального собрания Республики Беларусь", - рассказал Алишер Кожагулов.

По словам Алишера, подсчет голосов так и не продолжился, когда международные наблюдатели вынуждены были покинуть участок: им нужно было улетать.

"Наш наблюдатель до последнего ждал результатов. Но уже глубокой ночью председатель просто взял протокол с результатами и записал туда выдуманные цифры. Бумагу вручил нашему наблюдателю. Подсчет тех самых оставшихся бюллетеней так и не был проведен", - поделился Алишер Кожагулов.

В территориальной избирательной комиссии Нур-Султана отрицают эти обвинения.

"Факты некорректного поведения членов УИК, описанные в данном сообщении, не имеют подтверждения. Члены УИК неоднократно проходили обучение, в том числе и по вопросам работы с наблюдателями.

Согласно требованиям статьи 20-1 Конституционного закона Казахстана "О выборах" наблюдатель обязан не вмешиваться в избирательный процесс, в процедуру подсчета голосов. В действиях членов УИК нарушений закона о выборах не зафиксировано", - ответили в ТИК Нур-Султана.


Источник: Tengrinews.kz
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