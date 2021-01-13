Цена нефти Brent начала резкое падение

Стоимость нефти марки Brent начала резко снижаться, свидетельствуют данные торгов, передает Tengrinews.kz.В начале дня нефтяные цены поступательно росли, обновляя одиннадцатимесячные вершины. На пике стоимость нефти доходила до 57,4 доллара за баррель. Однако еще утром котировки перешли к планомерному снижению.По данным агентства "Прайм", некоторое время поддержку нефти оказывала ночная статистика Американского института нефти, показавшая более сильное, чем ожидалось, снижение запасов нефти. Однако активный рост доллара и ухудшение ситуации на других рынках не позволили котировкам нефти удержать достигнутые вершины.По данным TradingView, на данный момент цена нефти марки Brent опустилась до 55,88 доллара за баррель.По данным РИА Новости, вечером в среду минэнерго США опубликует статистику по коммерческим запасам нефти в стране за неделю по 8 января. По прогнозу экспертов снижение может составить 2,3 миллиона баррелей. В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что по его оценке снижение составило 5,8 миллиона баррелей. Снижение показателя может стать пятым подряд.Влияет на нефтяные котировки и курс доллара. Утром индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,1 процента. Более дешевый доллар обычно поддерживает котировки сырьевых товаров, в том числе нефти, так как в этом случае сырье становится доступнее при его покупке в другой валюте. Днем индекс доллара перешел к росту на 0,2 процента, что сдерживает стоимость нефти.