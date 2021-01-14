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Какие лекарства отпускаются по рецепту, какие – без. Правила

Просмотров:234 Опубликовано: Сегодня, 09:28
Какие лекарства отпускаются по рецепту, какие – без. Правила
Фото из открытых источников
Министр здравоохранения РК своим приказом от 6 января 2021 года утвердил правила отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту, передает zakon.kz.

К лекарственным препаратам рецептурного отпуска относятся:

- лекарственные средства, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, подлежащие контролю в РК в соответствии с законодательством о наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;
- лекарственные средства, предназначенные для парентерального введения;
- лекарственные средства, в том числе диагностические лекарственные средства, применяемые только в условиях стационара;
- лекарственные средства, назначение и дальнейшее употребление которых необходимо проводить при постоянном контроле врача;
- лекарственные препараты, предназначенные для лечения заболеваний, диагноз которых устанавливается в условиях стационара или в учреждениях, располагающих необходимым диагностическим оборудованием, а применение лекарственного препарата и последующее наблюдение осуществляется в амбулаторных условиях;
- лекарственные средства, содержащие лекарственную субстанцию, активность и (или) нежелательные реакции которой требуют дальнейшего изучения: впервые зарегистрированные лекарственные препараты с новым действующим веществом;
- лекарственные препараты с ограниченным опытом применения (с учетом пострегистрационного опыта применения лекарственного препарата в других странах, в том числе применения в общей популяции (при наличии клинических исследований);
- новая дозировка, новый режим дозирования, новый способ введения, новое показание к применению, новые возрастные группы;
- лекарственные средства, представляющие опасность здоровью человека при их применении в соответствии с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата без медицинского наблюдения (токсичность, включая репродуктивную токсичность, генотоксичность, тератогенность, канцерогенность, серьезные нежелательные реакции, связанные с фармакологической активностью действующего вещества лекарственного препарата, серьезные непредвиденные нежелательные реакции, взаимодействия с часто используемыми лекарственными препаратами, которые могут вызывать серьезные нежелательные реакции, маскировку основного заболевания);
- лекарственные средства, представляющие опасность здоровью человека при применении лекарственного препарата населением без соблюдения требований инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата (нежелательные реакции при длительном использовании лекарственного препарата: толерантность, кумулятивные эффекты, синдром отмены или рикошета, развитие зависимости, лекарственные взаимодействия).
- лекарственные средства, подлежащие рецептурному отпуску по клинико-фармакологическим группам согласно приложению 1.

Лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта, характеризуются:

- отсутствием способности к кумуляции, широким терапевтическим диапазоном (терапевтической широтой лекарственного препарата);
- наличием короткого периода полувыведения (не более 12 часов), степенью связывания с белками плазмы менее чем на 90 % или объемом распределения больше 35 литров, отсутствием клинически значимых взаимодействий с другими лекарственными препаратами, требующих изменения режима дозирования данного лекарственного препарата или взаимодействующих с ним лекарственных препаратов;
- отсутствием ограничений для применения у детей любого возраста, при условии наличия лекарственной формы данного лекарственного препарата в дозировках, предназначенных для применения у детей; при наличии у лекарственного препарата ограничений его реализация без рецепта врача возможна только при условии четкого указания возрастного диапазона в инструкции по медицинскому применению (листок-вкладыш);
- отсутствием медицинских противопоказаний при беременности и лактации;
- лекарственные средства, подлежащие безрецептурному отпуску по клинико-фармакологическим группам согласно приложению 2.

Лекарственные препараты рецептурного отпуска переводятся в категорию безрецептурного отпуска при условии изменения следующих параметров:

- дозировка или концентрация действующего вещества или показания к применению лекарственного средства, который содержит такое действующее вещество;
- путь введения и состав лекарственного средства;
- общее содержание (количество доз) лекарственного средства в потребительской упаковке.

Как отмечается, изменение категории отпуска лекарственного препарата осуществляется в период действия регистрационного удостоверения и не оказывает отрицательного влияния на соотношение польза-риск лекарственного препарата.

Приказ вводится в действие по истечении10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (12 января).


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 10:34
Хотя бы сам документ. Наверное, по срокам еще не введен в действие.
 
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vaterloo (Посетители) Сегодня, 10:04
Огласите весь список пожалуйста!!!
 
 

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