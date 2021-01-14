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Экс-аким стал полицейским в Атырау

Просмотров:246 Опубликовано: Сегодня, 10:17
Экс-аким стал полицейским в Атырау
Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
Житель Атырау Зинел Каиров отказался от должности акима ради работы участкового полицейского. Удивительную историю полицейского рассказали в Департаменте полиции Атырауской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Зинел Каиров окончил университет по специальности "учитель истории" и работал в школе имени Х. Санбаева Макатского района. Затем его назначили акимом Байгетобинского сельского округа этого же района.

Но два года назад мужчина решил покинуть пост ради своей детской мечты стать полицейским. Сейчас он уже старший лейтенант.

Экс-аким поступил на службу в органы внутренних дел, став участковым инспектором полиции села Жанаталап Атырауского сельского округа.

"Во время исполнения служебных обязанностей мы сталкиваемся с разными ситуациями. Кражи, драки, распитие спиртных напитков и многие другие виды преступлений и правонарушений. Думаю, что подобное часто возникает из-за низкой внутренней культуры населения. В целях предупреждения этих случаев мы постоянно проводим разъяснительную работу среди жителей села.

Главная наша задача - обеспечить общественный порядок, максимально предупредить нарушения закона. Особое внимание уделяем воспитанию детей", - говорит Зинел Каиров.

Экс-аким стал полицейским в Атырау


Источник: Tengrinews.kz
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