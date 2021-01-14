Экс-аким стал полицейским в Атырау

Житель Атырау Зинел Каиров отказался от должности акима ради работы участкового полицейского. Удивительную историю полицейского рассказали в Департаменте полиции Атырауской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Зинел Каиров окончил университет по специальности "учитель истории" и работал в школе имени Х. Санбаева Макатского района. Затем его назначили акимом Байгетобинского сельского округа этого же района.
⠀
Но два года назад мужчина решил покинуть пост ради своей детской мечты стать полицейским. Сейчас он уже старший лейтенант.
⠀
Экс-аким поступил на службу в органы внутренних дел, став участковым инспектором полиции села Жанаталап Атырауского сельского округа.
"Во время исполнения служебных обязанностей мы сталкиваемся с разными ситуациями. Кражи, драки, распитие спиртных напитков и многие другие виды преступлений и правонарушений. Думаю, что подобное часто возникает из-за низкой внутренней культуры населения. В целях предупреждения этих случаев мы постоянно проводим разъяснительную работу среди жителей села.
Главная наша задача - обеспечить общественный порядок, максимально предупредить нарушения закона. Особое внимание уделяем воспитанию детей", - говорит Зинел Каиров.
Оставьте свой комментарий первым.