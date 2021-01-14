Правила использования беспилотников утвердили в РК

Приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 31 декабря 2020 года утверждены правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Казахстан, передает zakon.kz.
Так, эксплуатация беспилотников осуществляется после постановки на учет в уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, за исключением БПЛА, которые подлежат учету в уполномоченном органе в сфере государственной авиации.
Разрешение на выполнение полетов над густонаселенными районами городов или поселков запрашивается эксплуатантом аппарата вне зависимости от высоты и места выполнения полета. В этом случае полет относится к категории операций "специфическая".
Как отмечается, разрешение на использование аппарата выдается сроком на 5 лет.
Получение разрешения не требуется для полетов беспилотников категории "сверхлегкие" с максимальной взлетной массой менее 250 грамм.
При подаче заявления на получение разрешения на выполнение полетов над густонаселенными районами городов или поселков беспилотников категории "легкие" предоставляются в уполномоченную организацию в сфере гражданской авиации следующие документы:
- заявление в произвольной форме, с указанием ИИН, с подтверждением ознакомления с ответственностью за небезопасную эксплуатацию БПЛА. - копию удостоверения личности; - копию документа об успешном завершении обучения по программе первоначальной подготовки внешнего пилота БПЛА, на основании программы согласованной в установленном порядке с уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации.
Основанием для выполнения полетов над густонаселенными районами городов или поселков эксплуатантом беспилотников категорий "средние", "среднетяжелые" и "тяжелые" является действующее разрешение на выполнение авиационных работ с применением беспилотных авиационных систем (БАС).
Заявление с копиями необходимых документов предоставляется в уполномоченную организацию посредством электронной почты на frontoffice@caakz.com или через почтовое отправление в адрес уполномоченной организации.
Рассмотрение документов, представленных в уполномоченную организацию проводится в течение 15 календарных дней.
По результатам рассмотрения представленных документов и отсутствия замечаний, на электронный или почтовый адрес заявителя высылается разрешение на выполнение полетов над густонаселенными районами городов или поселков.
Копия данного разрешения будет храниться в электронном хранилище уполномоченной организации до истечения срока его действия.
При этом заявителю отказывается в выдаче разрешения в следующих случаях:
- представленные документы не соответствуют перечню; - возраст заявителя моложе 18 лет.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (12 января).
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.