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Автопилот Tesla распознал «человека» на пустом кладбище

Просмотров:207 Опубликовано: Сегодня, 13:35
Автопилот Tesla распознал «человека» на пустом кладбище
© Ovidiu Maciuc / Twitter.com
Пользователь Twitter опубликовал мистический видеоролик, в котором продемонстрировал, как бортовая система Tesla определила присутствие человека рядом с электрокаром. Казалось бы, в этом нет ничего необычного, однако ситуация произошла на пустом кладбище.

На опубликованном видео владелец Tesla снимает бортовой компьютер своего электрокара. В какой-то момент электронная система предупреждения столкновений отображает на мониторе силуэт человека, как если бы он стоял рядом с машиной. В подтверждение достоверности ситуации хозяин электромобиля снял обстановку вокруг – на кладбище не оказалось ни души. Спустя несколько мгновений загадочный силуэт резко двинулся в сторону от «Теслы» и исчез с радара.

Мистический ролик вызвал огромный интерес у пользователей Сети. В качестве основной версии комментаторы предположили, что это обычный сбой электронной системы. Однако нашлись и тем, кто решил, что технологии Илона Маска добрались до потустороннего мира. Большинство пользователей предложили автору видео вернуться обратно и попробовать вновь встретиться с призраком, но мужчина ответил, что ему пока немного не по себе.

Это не первый раз, когда Tesla ведет себя странным образом. В середине декабря в Пекине водитель Model S заявил, что электрокар начал неожиданно набирать скорость и устремился в сторону жилого дома. Мужчина успел выпрыгнуть на ходу прежде, чем машина протаранила строение.



Источник: motor.ru
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